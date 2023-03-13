Россиянам все тревожней: ПВО понатыкали по всей москве, для зениток вырубают парки (видео, фото)

Для систем ПВО не жалеют ничего

Российская так называемая спецоперация настолько "четко" идет по плану, что еще в начале 2023 года в москве начали усиливать системы ПВО. Зенитные комплексы устанавливали прямо посреди города, на крышах зданий, а сейчас, по всей видимости, паника россиян дошла до того, что в попытках защитится, они начали вырубать парки и леса под комплексы ПВО.

Об этом пишут российские СМИ.

Как стало известно, сразу после Нового года в нескольких районах москвы начались активные вырубки леса. Журналистам удалось выяснить, что все это делается для нужд Минобороны рф, в частности для установки систем ПВО.

"В Лосином острове и на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии уже развернули зенитно-ракетные комплексы С-400. В районе Печатники вырубили около 100 гектаров леса в охранной зоне музея-заповедника Коломенское", — говорится в публикации.

При этом местные жители опасаются, что теперь знаменитая церковь Вознесения может лишиться статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. А военные эксперты предупреждают, что размещение военных объектов у многоэтажек угрожает жителям.

Одним из мест установки являются опытные поля Тимирязевской академии. Там эти комплексы видны невооруженным глазом.

"Оборудовать опытные поля начали еще 31 декабря. При этом соответствующей информации не было ни на одном из государственных порталов, отсутствовал обязательный для стройки информационный щит, а на запросы жители района получали отписки. Площадку подготовили менее чем за две недели. На месте опытных полей не было сплошного леса, поэтому почву просто выровняли и залили асфальтом", — пишут журналисты.

Минобороны рф не смущает даже то, что место, которое они выбрали под комплексы окружено жилыми домами. До ближайшего дома, девятиэтажки 77к1 на улице Большой Академической, всего около 200 метров.

"Всегда мечтал, чтобы установили потенциальную цель для противника около дома!" — передает издание слова местных жителей.

Еще одной площадкой для размещения ПВО стала территория парка-заповедника "Лосиный остров" в районе Богородское на северо-востоке Москвы. Фото ЗРК С-400 в конце января сделали жители домов ЖК "Лосиный остров" на Погонном проезде. Окна северной стороны жилого комплекса выходят прямо на военный объект. Расстояние от ПВО до жилых многоэтажек — около 200 метров.

Но самой громким событием, связанным с установкой ПВО в москве, стала вырубка в Курьяново. Там для нужд военных в условиях строжайшей секретности был уничтожен огромный лесной массив на левом берегу Москва-реки.

"И ничего вы не сделаете. Строителям дали месяц, чтобы закатать все в асфальт. Тут будет ПВО", — говорят местные журналистам, которые пытались остановить вырубку.

"Лес начали активно уничтожать 25 января. Работы шли днем и ночью с невероятной скоростью: неделя потребовалась на вырубку, еще за одну неделю спиленные деревья переработали в опилки с помощью измельчительных установок. Как и полицейские, рабочие подтвердили, что вырубка проводится в оборонных целях."Тут будут 10 площадок, которые займут 55 гектаров. По меньшей мере, на одной из них будет размещаться ПВО", — рассказывает сотрудник "ГБУ Автомобильные дороги" Вадим (имя изменено)", — пишут СМИ.

Кроме того, россияне закатали в асфальт даже территорию, которая охраняется ЮНЕСКО. Речь идет о земле около церкви Вознесения.

Еще одна площадка, предположительно под установку системы ПВО, появилась в Измайловском лесопарке. В начале января там началась вырубка участка леса на входе в парк со стороны главной аллеи, всего в 500 метрах от метро Измайловская.

Не брезгуют россияне размещать свое ПВО и на мусорных кучах. В Новой Москве ПВО разместили на самой большой (на 2013 год) в Европе мусорной свалке — полигоне "Саларьево". Отходы туда свозят с 60-х годов. На момент закрытия свалки в 2007 году там размещалось 15 млн тонн мусора. Над этой свалкой, к слову, 13 марта пролетели таинственные БПЛА, которые подняли на уши все ПВО.

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