Война — день 417: Украина отмечает Пасху под угрозой ракетного удара россиян

Оперативно о главном 16 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 417 дней. Как и прежде основные усилия противник фокусирует на восточном направлении, а Бахмут и Марьинка остаются наиболее горячими точками. При этом в ВСУ предупреждают, что на Пасху украинцам не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку не исключено, что россияне могут нанести ракетный удар.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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О том, что происходило 13 апреля, читайте в материале: Война — день 414: россияне безуспешно штурмуют Марьинку, несут потери в Бахмуте

Узнать о главных событиях 14 апреля можно в публикации: Война — день 415: ВСУ ведут активную оборону и местами контратакуют на Донбассе

С данными за 15 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 416: оккупанты обстреляли Славянск и продолжают давить на Донбассе