Война — день 416: оккупанты обстреляли Славянск и продолжают давить на Донбассе

Оперативно о главном 15 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 416 дней. Наиболее тяжелая ситуация сегодня остается на Донбассе — за Бахмут и Марьинку ведутся ожесточенные бои, враг атаковал на этих направлениях около 40 раз за сутки. Кроме этого оккупанты не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру. В Славянске посреди белого дня ракеты С-300 попали в многоэтажку, известно о восьми погибших и 21 раненном человеке. А главарь наемников из ЧВК "Вагнер" евгений пригожин сделал неожиданное заявление и сказал, что пора завершить войну в Украине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Зеленский создал девять военных администраций в Донецкой области.

00:00 Польша продолжит передавать Украине самолеты МиГ-29, но делать это будет постепенно, по мере того, как будет пополняться собственный парк самолетов страны, сообщил Анджей Дуда.

В то же время в Великобритании заявили, что не могут быть всегда в числе первых, кто оказывает военную помощь Украине. Что касается передачи самолетов, то посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Великобритания помогает там, где видит возможность изменить ситуацию, а истребители — это долгосрочная перспектива.

С данными за 12 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 413: оккупанты давят на востоке и окапываются на юге

О том, что происходило 13 апреля, читайте в материале: Война — день 414: россияне безуспешно штурмуют Марьинку, несут потери в Бахмуте

Узнать о главных событиях 14 апреля можно в публикации: Война — день 415: ВСУ ведут активную оборону и местами контратакуют на Донбассе