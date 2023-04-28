С такого ракурса масштаб трагедии в Умани потрясает еще больше: эксклюзивные фото и видео

С воздуха масштаб разрушений еще больше потрясает

Корреспонденты "Телеграфа" продолжают находится на месте попадания российской ракеты в Умани. Они показали последствия террористической атаки с высоты птичьего полета — разрушения ужасают.

На новых фотографиях и видео от Яна Доброносова с места трагедии можно подробнее разглядеть весь масштаб разрушений. От одного из подъездов многоквартирного дома не осталось практически ничего.

На месте попадания ракеты продолжают работать спасатели, а под завалами могут до сих пор находиться люди.

По состоянию на 12:40 уже известно о 14 погибших. По данным Черкасской ОВА, среди них есть двое 10-летних детей.

На трагедию уже успели отреагировать и в правительстве Украины. Зеленский и Кулеба отметили, что этот террор можно остановить только оружием и санкциями.

В тоже время сами россияне радуются гибели мирных граждан Украины. В офисе президента в ответ заявили о "неадекватности и закомплексованности целой нации террористов и убийц".

Тем временем в сети появляются видео, посмотрев которые, можно сделать вывод, что на спальный район в Умани могли упасть сразу две ракеты.

Напомним, ночью, 28 апреля россияне устроили ночную атаку. Взрывы раздались в Днепре, Киеве, Киевщине и Умани. ПВО Украины уничтожило 21 из 23 ракет, однако те снаряды и ракеты, которые сбить не удалось нанесли чудовищный урон. Только в Умани уже известно о 10 погибших, среди которых 11 детей.

Все подробности трагедии вы можете прочитать в онлайн-материале, перейдя по ссылке.