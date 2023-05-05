Война — день 436: ВСУ отражают десятки атак на фронте, россияне не прекращают обстреливать украинские города

Оперативно о главном 5 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 436 дней. На востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Эпицентром противостояния остаются Бахмут и Марьинка. Также оккупанты продолжают атаковать украинские города ракетами и беспилотниками.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник США Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Исходя из траектории полета американского БПЛА, он уже несколько часов патрулирует воздушное пространство над акваторией Черного моря.

О том, что происходило 2 мая, читайте в материале: Война — день 433: оккупанты все еще давят на востоке, но несут большие потери и выдыхаются

Узнать о главных событиях 3 мая можно в публикации: Война — день 434: атака БПЛА на Кремль, обстрел Херсона россиянами

С данными за 4 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 435: у оккупантов истерика из-за "контрнаступления ВСУ", но обстрелы городов не прекращаются