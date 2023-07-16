Война — день 508: ВСУ продолжают давить на врага, а россияне подтягивают резервы

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают наступательные операции как минимум на трех участках фронта и могут похвастаться там определенными успехами, однако и россияне еще имеют силы для сражения и продолжают перебрасывать дополнительные войска на уязвимые направления. Наиболее "горячим" участком фронта является Марьинское направление, куда россияне перебросили свои "штрафные подразделения".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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Информацию за 13 июля смотрите по ссылке: Война — день 505: ВСУ давят на юге и продвигаются у Бахмута

С данными за 14 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 506: ВСУ получили новые боеприпасы и постепенно продвигаются

О том, что происходило 15 июля, читайте в материале: Война — день 507: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты продолжают обстрелы