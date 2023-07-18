"Украина - это боевая лаборатория": Уоллес указал на важный момент в войне

Украина показала, как нужно воевать в ХХІ веке

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отметившийся скандальным заявлением о "благодарности", считает, что Украина — это "боевая лаборатория" для украинских войск и их западных союзников, которые экспериментируют с новым оружием.

Такое мнение он выразил на мероприятии по модернизации британской армии, пишет Sky News.

Так, по словам Бена Уоллеса, Киев отказался от норм и правил мирного времени, чтобы испытать новое вооружение и его модификации. Это в то же время выгодно и союзникам, которые экспериментируют с новым оружием и технологиями для борьбы с российскими захватчиками.

"Им (украинцам, — Ред.) пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет. И они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало путь и нам", — сказал Уоллес.

Также министр обороны добавил, что он сожалеет об обстоятельствах, из-за которых это случилось, но, по его мнению, "это показало, как нужно действовать в ХХІ веке на новом поле битвы".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Бен Уоллес заявил, что страны Запада — это не Amazon, а Украине стоило бы чаще благодарить союзников за поставленную помощь. На саммите НАТО в Вильнюсе президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления министра и сказал следующее: "Я не знаю, что он подразумевает, как еще мы можем поблагодарить. Пусть он напишет, как мы можем еще благодарить. Можем утром просыпаться и благодарить его". В свою очередь украинцы в социальных сетях создали множество мемов с благодарностью.