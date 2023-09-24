Война — день 578: ВСУ готовятся к новому прорыву, а оккупанты копят ракеты для новых ударов

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают вести контрнаступление на ряде направлений и смогли прорвать оборону россиян в районе Вербового в Запорожской области, что может привести к серьезным последствиям для россиян. В ВСУ ожидают, что после освобождения Токмака украинцы увидят большой прорыв, который может в себя включать даже освобождение Крыма. Оккупанты в свою очередь продолжают накапливать ракеты, чтобы с их помощью рушить критическую инфраструктуру Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 24 сентября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Германия передаст Украине 50 надводных дронов, которые "помогут откинуть агрессора на море". Они войдут в новый пакет помощи на 400 миллионов евро

Информацию за 21 сентября смотрите по ссылке: Война — день 575: ВСУ продолжают уничтожать силы россиян и занимают новые позиции

С данными за 22 сентября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 576: уничтожен штаб Черноморского флота рф, но россияне продолжают обстрелы

О том, что происходило 23 сентября, читайте в материале: Война — день 577: оккупанты страдают от шквала "бавовны", но не прекращают атак