Агент "Бомж": в ЦНС рассказали, кого на оккупированных территориях вербуют в информаторы

Агенты террористов охотятся на проукраинских жителей ТОТ и родственников воинов ВСУ

Российские террористы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей создают мощную агентурную сеть из местных жителей. Информаторов привлекают среди местных безработных и асоциальных элементов.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на свои источники в подполье. По данным ЦНС, террористы создали обширную разветвленную сеть агентуры, основная задача которой – доносы.

Завербованные русскими предатели – преимущественно среди местных безработных, бездомных, алкоголиков и асоциальных элементов – активно отрабатывают свои тридцать сребреников. Они сообщают террористам о местных жителях, имеющих проукраинскую позицию.

Также информаторы помогают выявить бывших участников АТО/ООС и жителей временно оккупированных территорий, родственники которых воюют против российских захватчиков в составе Сил обороны Украины.

Как сообщал "Телеграф", на временно оккупированной Луганщине покушались на известного генерала боевиков "ЛНР", так называемого "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского. Его взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Также на территории временно оккупированной российскими террористами Луганской области взорвали автомобиль, в котором находились коллаборанты. Оба приспешника террористов, к сожалению, пока живы.