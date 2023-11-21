Почему путина тяжело наказать за войну против Украины: названо ключевое препятствие

Арсений Яценюк подтвердил, что механизм Совбеза ООН — безнадежное дело

Для того, чтобы россия не избежала ответственности за военные преступления против Украины, как в свое время не понесла наказания за геноцид против украинского народа в 30-х годах прошлого столетия, на международном уровне нужно как можно скорее запустить ключевой и эффективный правовой инструмент.

Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал бывший премьер-министр Украины, экс-глава МИД Арсений Яценюк на специальном мероприятии Киевского форума безопасности, посвященном 90-й годовщине годовщины Голодомора-геноцида, сообщает журналист "Телеграфа".

"Международный уголовный суд должен не просто выдавать ордера на арест путина, МКС должен арестовывать путина и его окружение. Мировая правовая система должна всех преступников привлекать к ответственности, и Украина должна победить в этой войне. Снова возвращаюсь к ключевому вопросу: да, мы установили, что сейчас делает путин и россия против Украины, это — акт геноцида… Да, это — военные преступления, преступления против человечности, акт агрессии… Теперь мы не установили главного: как такое может быть, что постоянный член Совбеза ООН не несет за это ответственности?! Именно поэтому создание отдельного Специального трибунала и привлечение путина с его режимом к ответственности — принципиальная вещь", — отметил он.

По его словам, нынешнее поколение украинцев иначе не остановит такие акты против человечности, которые были в 1932-1933 гг. в Украине, а также те, которые россия совершила на украинской территории, начиная с 2014 года.

При этом экс-премьер напомнил, что в международной конвенции от 1948 года прописаны пять юридических признаков геноцида, и все, что россия совершила в Украине, развязав войну, — подпадает под это определение. Яценюк также сравнил путина со сталиным и советской империей, назвав главную цель нынешнего диктатора рф: "Он хочет уничтожить Украину как государство и украинцев как народ".

Отметим, с учетом того, что рф не является участником Римского устава, МКС не может преследовать высшее политическое и военное руководство россии за преступление агрессии в контексте российской войны против Украины.

Чтобы восполнить пробелы в судебном преследовании со стороны МКС, в феврале 2023-го Европейский Союз объявил о создании Международного центра судебного преследования за преступление агрессии против Украины (ICPA), что стало первым шагом в процессе сохранения доказательств и подготовки дел к предстоящим судебным разбирательствам — или в национальных судах, или на Специальном трибунале, или в Международном уголовном суде по преступлениям, подпадающим под его юрисдикцию.

Впервые расследовать преступление агрессии рф против Украины в феврале 2022-го предложил британский юрист в области международного права Филипп Сэндс.

Как сообщалось, российский диктатор владимир путин может получить еще один ордер на арест. На этот раз речь идет о его попытках повлечь за собой голод в Украине, что является запрещенным методом ведения войны.

Также "Телеграф" писал, что 13 октября 2023 г. парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой президент россии путин официально признан диктатором.