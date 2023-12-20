Генерал Залужный или Валера? Все предыдущие цитаты Зеленского о главкоме ВСУ

Вчерашнее обращение президента к главнокомандующему разозлило соцсети

Президент Владимир Зеленский устроил новую конференцию, на которой более двух часов общался с прессой. За это время президент назвал по именам или употребил короткие формы в отношении нескольких чиновников: сказал "Пани Настя" на главу комитета по антикоррупционной политике Анастасию Радину, забыв ее фамилию, главу МИД Дмитрия Кулебу назвал "Кулеба Дима", "Марьяной" назвал нардепа Марьяну Безуглую. Но одно из обращений разозлило соцсети.

Речь о моменте, когда Зеленский назвал "Валерой" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в такой манере: "Марьяна и Валера любят лайки". Так Зеленский прокомментировал критику нардепа Безуглой в сторону главнокомандующего. На фоне публикаций влиятельных иностранных и украинских медиа о якобы буллинге главкома со стороны ОП обращение обрушило шквал критики на Зеленского.

Часть украинцев увидела в этом высказывании негативные коннотации, а Зеленского начали обвинять в унижении, появился хештег #Он_вам_не_Валера и даже футболки с этой надписью. "Телеграф" вспоминает, в каком тоне Зеленский ранее высказывался о Залужном:

Мощные боевые офицеры

За несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в ВСУ прошли большие кадровые перестановки. Тогда еще командующий войсками ОК "Север" Валерий Залужный заменил в должности Руслана Хомчака. Президент Владимир Зеленский лично представил особому составу сил специальных операций нового главнокомандующего, начальника Генштаба и его заместителя. Во время церемонии президент так охарактеризовал собравшихся:

"Вы все прекрасно знаете этих людей, знаете, что это мощные боевые офицеры. Самое главное – что патриоты Украины, имеющие опыт, отвагу, большой авторитет среди наших военных", – подчеркнул президент.

Награды

В начале 2022 г. о возможном конфликте также не было никаких намеков в публичном пространстве. Так, в мае 2022 года президент Владимир Зеленский наградил военных, проявивших доблесть в противостоянии полномасштабному вторжению России. Среди награжденных был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — его наградили Крестом боевых заслуг.

Зеленский наградил главкома Крестом боевых заслуг.

Июль 2022: "Недоразумений со штабом нет"

Летом 2022 г. разгорелся скандал с разрешением ТЦК для выезда за пределы своих районов и областей. Ситуация была достаточно запутанной, ведь все началось с апеллирования главкома к действующему законодательству (требующему от военнообязанных информировать ТЦК об изменении места жительства), которое разлетелось в СМИ с громкими заголовками вроде "Залужный заявил, что для выезда за пределы своих районов и областей требуется разрешение".

После резонанса Зеленский попросил Генштаб не принимать без него "подобные решения", а 6 июля поручил отменить скандальный порядок. Залужный сообщил, что порядок упразднен, а после доработки и изменений в законодательной базе будет обновлен документ.

Также 6 июля Зеленский выдал заявление, мол, никаких недоразумений у него с Генштабом нет:

"Никаких недоразумений у нас нет. У нас – война. И мы должны работать как одна команда, мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, то надо исправлять эти ошибки. Они – мелкие по сравнению с той крепостью, которую демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это – ни о чем. Ошибки надо исправлять – вот и все", – сказал президент.

А еще через пару дней слухи о конфликте Зеленского и Залужного опроверг секретарь СНБО Алексей Данилов.

Август 2022: "Никуда переводить не планирую"

17 августа в то время заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив о якобы конфликте между Генштабом ВСУ и Офисом президента. Она сказала, что противостояние выдумано российскими подразделениями ИПСО.

А через пару дней, 23 августа, на брифинге Зеленского спросили, как он оценивает работу Залужного, потому что "начинают появляться слухи", что президент якобы хочет перевести его на другую должность. Он возразил:

"Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие по разным направлениям. Это и Залужный, и Ковальчук (командующий Оперативным командованием "Юг" Андрей Ковальчук. – Ред.), и Сырский (командующий Сухопутными войсками" ". ВСУ Александр Сырский. – Ред.)… Я не хочу всех называть. Думаю, наши люди знают всех наших героев. Эта команда есть, она работает. Главная оценка – мы держимся. Значит, оценка высока. Когда мы победим – будет самая высокая оценка ”, – ответил президент.

Ноябрь 2023: "У нас есть разные мнения"

В ноябре The Economist вышла резонансная колонка главкома и интервью с ним. Залужный заявил, что война в Украине переходит в новую фазу, превращаясь в позиционную в истощение. Как и в предыдущих обращениях, главком описал потребности ВСУ в соответствии с ситуацией.

После этого Зеленский так прокомментировал статью главнокомандующего Залужным:

"У нас есть сложности и разные мнения, но мы не имеем права опускать руки. Потому что какая альтернатива? Ничего не закончится, мы знаем, что такое замороженный конфликт", — сказал Зеленский.

Пока нужно думать о том, как получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление.

"РФ имеет преимущество в воздухе. Нам пообещали F-16, но обучение занимает время. Нужно больше работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление. Вот о чем надо думать. В начале войны у нас никто не верил, но мы победили. Ситуация была сложнее", — добавил глава государства.

"Военные должны заниматься войной, а не политикой"

Через пару недель вышло интервью Зеленского таблоида The Sun, где он предостерег военное руководство от вмешательства в политические дела, ведь генералы рискуют получить неповиновение со стороны солдат. Мол, генералы, которые пришли в политику после 2014 года, совершили ошибку.

"Если военный решил заниматься политикой, то это его право, тогда он должен идти в политику, и тогда ему не до войны. Если ты управляешь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", — подчеркнул президент.

Зеленский также предупредил, что неповиновение солдат своим генералам угрожает единству Украины.

"При всем уважении к генералу Залужному и всем командирам, которые на поле боя, должно быть понимание иерархии. По закону и в условиях войны об ином не может быть и речи. Это не ведет к единству нации", — добавил Зеленский.

Буллинг на Ставке

Издание "УП" ранее обнародовало инсайдерскую информацию от одного из членов Ставки верховного главнокомандующего, относительно того, как Зеленский общается с военными. Мол, на заседаниях Ставки после визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина добавилось напряженности:

"Есть такое впечатление, что после приезда Остина Зеленский приблизился к решению о замене Залужного. На ставках наоборот исчезли ссоры и начались шутки, но это очень холодный и едкий такой юмор. Президент спрашивает, типа "что, мы героически наступаем – отошли на 200 метров?, а Валера гневно молчит".

Также издание процитировало источники в Генштабе, утверждающие, что у Залужного сначала и с президентом, и со всеми у ОП были нормальные отношения, но с апреля 22-го года начался негатив. Напряженность часто связывают с опасениями по поводу политической конкуренции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в СМИ начала появляться информация, что якобы между Зеленским и Залужным возникли разногласия. По их данным, украинский лидер якобы общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома. А Залужному такая ситуация, соответственно, мешает командованию армией.