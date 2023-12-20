Генерал Залужний чи Валєра? Усі попередні цитати Зеленського про головкома ЗСУ

Вчорашнє звернення президента до головнокомандувача розлютило соцмережі

Президент Володимир Зеленський влаштував нову конференцію, на якій понад дві години спілкувався з пресою. За цей час президент назвав по іменах чи вжив короткі форми щодо кількох чиновників: сказав "пані Настя" на голову комітету з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну, забувши її прізвище, голову МЗС Дмитра Кулебу назвав "Кулєба Діма", "Мар'яною" нардепку Мар'яну Безуглу. Але одне зі звертань розлютило соцмережі.

Мова про момент, коли Зеленський назвав "Валєрою" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у такій манері: "Мар'яна і Валєра люблять лайки". Так Зеленський прокоментував критику нардепки Безуглої у бік головнокомандувача. На тлі публікацій впливових іноземних та українських медіа про нібито булінг головкома з боку ОП звертання обрушило шквал критики на Зеленського.

Частина українців побачила у цьому висловлюванні негативні конотації, а Зеленського почали звинувачувати у зневазі, з'явився хештег #Він_вам_не_Валєра та навіть футболки з цим написом. "Телеграф" згадує, у якому тоні Зеленський раніше висловлювався про Залужного:

Потужні бойові офіцери

За кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення у ЗСУ пройшли великі кадрові перестановки. Тоді ще командувач військ ОК "Північ" Валерій Залужний замінив на посаді Руслана Хомчака. Президент Володимир Зеленський особисто представив особливому складу Сил спеціальних операцій нового головнокомандувача, начальника Генштабу та його заступника. Під час церемонії президент так схарактеризував присутніх:

"Ви всі чудово знаєте цих людей, знаєте, що це потужні бойові офіцери. Найголовніше – що патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військових", – підкреслив президент.

Нагороди

На початку 2022 року про можливий конфлікт також не було жодних натяків у публічному просторі. Так, у травні 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив військових, які виявили доблесть у протистоянні повномасштабному вторгненню росії. Серед нагороджених був, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний — його нагородили Хрестом бойових заслуг.

Зеленський нагородив головкома Хрестом бойових заслуг.

Липень 2022: "Непорозумінь зі штабом немає"

Влітку 2022 року розгорівся скандал із дозволом ТЦК для виїзду за межі своїх районів та областей. Ситуація була досить заплутаною, адже все почалося із апелювання головкома до чинного законодавства (яке вимагає від військовозобов'язаних інформувати ТЦК про зміну місця проживання), яке розлетілося у ЗМІ із гучними заголовками на кшталт "Залужний заявив, що для виїзду за межі своїх районів та областей потрібен дозвіл".

Після резонансу Зеленський попросив Генштаб не ухвалювати без нього "подібних рішень", а 6 липня доручив скасувати скандальний порядок. Залужний повідомив, що порядок скасовано, а після доопрацювання та змін у законодавчій базі буде оновлений документ.

Також 6 липня Зеленський видав заяву, мовляв, жодних непорозумінь у нього із Генштабом немає:

"Жодних непорозумінь у нас немає. У нас – війна. І ми маємо працювати як одна команда, ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість, то треба виправляти ці помилки. Вони – дрібні в порівнянні з тією фортецею, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо. Я вважаю, що це – ні про що. Помилки треба виправляти – ось і все", – сказав президент.

А ще за пару днів чутки про конфлікт Зеленського і Залужного спростував секретар РНБО Олексій Данілов.

Серпень 2022: "Нікуди переводити не планую"

17 серпня на той час заступниця міністра борони Ганна Маляр повідомила, що в інформаційному просторі Росії та України поширюється наратив про нібито конфлікт між Генштабом ЗСУ та Офісом президента. Вона сказала, що протистояння вигадане російськими підрозділами ІПСО.

А за пару днів, 23 серпня, на брифінгу Зеленського запитали, як він оцінює роботу Залужного, бо "починають з'являтися чутки", що президент нібито хоче перевести його на іншу посаду. Він заперечив це:

"Не планую нікуди переводити головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі за різними напрямами. Це і Залужний, і Ковальчук (командувач Оперативним командуванням "Південь" Андрій Ковальчук. – Ред.), і Сирський (командувач Сухопутними військами". ВСУ Олександр Сирський. – Ред.)… Я не хочу всіх називати. Думаю, наші люди знають усіх наших героїв. Ця команда є, вона працює. Головна оцінка – ми тримаємося. Значить, оцінка висока. Коли ми переможемо – буде найвища оцінка", – відповів президент.

Листопад 2023: "У нас є різні думки"

У листопаді в The Economist вийшла резонансна колонка головкома та інтерв'ю з ним. Залужний заявив, що війна в Україні переходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження. Як і в попередніх зверненнях, головком описав потреби ЗСУ відповідно до ситуації.

Після цього Зеленський так прокоментував статтю головнокомандувача Залужного:

"У нас є складнощі та різні думки, але ми не маємо права опускати руки. Бо яка альтернатива? Нічого не закінчиться, ми знаємо, що таке заморожений конфлікт", — сказав Зеленський.

Наразі потрібно думати про те, як отримати перевагу в небі та дати змогу ЗСУ провести наступ.

"РФ має перевагу в повітрі. Нам пообіцяли F-16, але навчання забирає час. Потрібно більше працювати з партнерами над постачанням ППО, отримати перевагу в небі й дати змогу ЗСУ провести наступ. Ось про що треба думати. На початку війни у нас ніхто не вірив, але ми перемогли. Ситуація була складніша", — додав очільник держави.

"Військові мають займатись війною, а не політикою"

За пару тижнів вийшло інтерв'ю Зеленського таблоїду The Sun, де він застеріг військове керівництво від втручання у політичні справи, адже генерали ризикують отримати непокору з боку солдатів. Мовляв, генерали, які прийшли в політику після 2014 року, зробили помилку.

"Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка", — наголосив президент.

Зеленський також попередив, що непідпорядкування солдатів своїм генералам загрожує єдності України.

"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації", — додав Зеленський.

Булінг на Ставці

Видання "УП" раніше оприлюднило інсайдерську інформацію від одного з членів Ставки верховного головнокомандувача, щодо того, як Зеленський комунікує з військовими. Мовляв, на засіданнях Ставки після візиту в Київ глави Пентагону Ллойда Остіна додалося напруженості:

"Є таке враження, що після приїзду Остіна Зеленський наблизився до рішення про заміну Залужного. На ставках навпаки зникли сварки та почались жарти, але це дуже холодний і їдкий такий гумор. Президент питає, типу "що, ми героїчно наступаємо – відійшли на 200 метрів?", а Валера гнівно мовчить".

Також видання процитувало джерела у Генштабі, які стверджують, що у Залужного спершу і з президентом, і з усіма в ОП були нормальні відносини, але з квітня 22-го року почався негатив. Напруженість часто пов'язують із побоюваннями щодо політичної конкуренції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що нібито між Зеленським та Залужним виникли розбіжності. За їхніми даними, український лідер нібито спілкується із деякими командувачами ЗСУ в обхід головкому. А Залужному така ситуація, відповідно, заважає у командуванні армією.