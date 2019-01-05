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Убийство иностранных студенток в Харькове: подозреваемый объявлен в розыск

Убийство иностранных студенток в Харькове: подозреваемый объявлен в розыск
15:17 Сегодня Телеграф Фото: НПУ

Новости Украины: Полиция харькова объявила в международный розыск 20-летнего гражданина Турции Цокмеза Гусну Цана, которого подозревают в убийстве двух своих соотечественниц.

В убийстве двух студенток из Турции, учившихся в Харьковском национальном университете им.В.Каразина, подозревается их 20-летний земляк.

"Харьковской полицией установлена вероятная причастность к совершению двойного убийства 20-летнего гражданина Республики Турция. Ему (заочно - прим. ред) сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления... 20-летний злоумышленник будет объявлен в международный розыск", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, у одной из жертв с подозреваемым были близкие отношения, которые со временем превратились в неприязнь. В новогоднюю ночь подозреваемый пришел в квартиру, которую снимали студентки, между ним и одной из девушек произошел конфликт на личной почве.

На официальном сайте ГУ НП в Харьковской области и странице главка в Facebook опубликована ориентировка на розыск гражданина Турции Цокмеза Гусну Цана (Cokmez Husnu Can), 1998 года рождения.

"Приметы: на вид 20-25 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, волосы черные, имеет пирсинг на левой брови и под нижней губой. На лице следы царапин, характерные для следов от пальцев рук. Был одет в черную куртку с меховым капюшоном, серые спортивные штаны, белую футболку, черную обувь. При себе имел черный рюкзак, гитару в черном чехле и фиолетовую дорожную сумку", - говорится в сообщении.

 

Полиция просит тех, кто располагает информацией о разыскиваемом, сообщить любым удобным способом.

Как сообщалось, 3 января в съемной квартире в доме по ул.Валентиновская в Харькове были найдены тела двух студенток из Турции, учившихся в Харьковском национальном университете им.В.Каразина. У обеих девушек было перерезано горло. По данному факту начато уголовное производство по п.1, 6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские установили, что из квартиры пропали ноутбук, принтер и мобильные телефоны погибших. Поэтому следователи квалифицировали действия злоумышленника и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Харьков, Подозреваемый, Международный розыск, Убийство студенток, Граждански Турции, Цокмез Гусна Цан.
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