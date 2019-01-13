Харьковские курсанты устроили флешмоб в поддержку пленных украинских моряков

Новости Украины: Харьковские курсанты-нацгвардейцы провели акцию в поддержку пленных украинских моряков.

Три с половиной сотни курсантов и офицеров Академии Национальной гвардии в Харькове устроили акцию в поддержку украинских пленных моряков.

Об этом сообщает "5-й канал".

Идея возникла из-за стихотворения, которое написал курсант пятого курса Богдан Кушнир. В 2014 году он принимал участие в АТО. Стихотворение "Єднаймося, военные Украины" написал за несколько минут. Говорит, это результат его собственных эмоций из-за событий в Керченском проливе и на востоке Украины. В поддержку пленных моряков курсант зачитал его перед строем нацгвардейцев.

Участники флешмоба поздравили моряков, держа в руках флаги Украины, штандарты вуза и военно-морских сил.

"Держитесь, братья, вы не одни", – зачитал свое стихотворение курсант.

Автор стихотворения рассказывает: "Я хочу донести своим стихотворением и флешмобом, что они не должны оставлять надежду. Они должны верить в то, что за них здесь борются ребята, курсанты, офицеры, сержанты, солдаты – все военнослужащие всех родов войск борятся за них и будут стоять до последнего".

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов. Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.