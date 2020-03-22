Борьба с коронавирусом: В Харькове выделили еще 40 миллионов

Исполком Харьковского городского совета выделил из резервного фонда городского бюджета еще 40 млн гривень на борьбу с коронавирусом.
Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
"Эти деньги, 40 млн гривень пойдут на закупку медицинского оборудования и средств защиты. Речь идет о закупке в Германии 20 аппаратов искусственного дыхания по цене 1, 2 млн гривень каждый. По договоренности с производителем, как только деньги выделим, аппараты поступят в город", - отметил Терехов.
Для больниц города уже приобрели 16 аппаратов УЗИ и 5 аппаратов ИВЛ.
18 марта во время внеочередной сессии Харьковский городской совет выделил на борьбу с коронавирусом 20,5 млн грн.
По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, 8 человек выздоровели. Все случаи выздоровления зафиксированы в Черновицкой области.
Ситуация инфицирования в областях Украины выглядит так:
Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный);
Ивано-Франковская область - 2 (1 летальный);
г. Киев - 9;
Киевская область - 4;
Львовская область - 1;
Тернопольская область - 1;
Черновицкая область - 25 (1 летальный, 8 выздоровели).
Напомним:
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
По состоянию на 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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