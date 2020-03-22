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Борьба с коронавирусом: В Харькове выделили еще 40 миллионов

Борьба с коронавирусом: В Харькове выделили еще 40 миллионов
16:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса по Украине власти Харькова выделили 40 млн на борьбу с COVID-19.

Исполком Харьковского городского совета выделил из резервного фонда городского бюджета еще 40 млн гривень на борьбу с коронавирусом.

Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

"Эти деньги, 40 млн гривень пойдут на закупку медицинского оборудования и средств защиты. Речь идет о закупке в Германии 20 аппаратов искусственного дыхания по цене 1, 2 млн гривень каждый. По договоренности с производителем, как только деньги выделим, аппараты поступят в город", - отметил Терехов.

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Для больниц города уже приобрели 16 аппаратов УЗИ и 5 аппаратов ИВЛ.

18 марта во время внеочередной сессии Харьковский городской совет выделил на борьбу с коронавирусом 20,5 млн грн.

По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных, 8 человек выздоровели. Все случаи выздоровления зафиксированы в Черновицкой области.

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Ситуация инфицирования в областях Украины выглядит так:

  • Днепропетровская область - 2;

  • Донецкая область - 1;

  • Житомирская область - 2 (1 летальный);

  • Ивано-Франковская область - 2 (1 летальный);

  • г. Киев - 9;

  • Киевская область - 4;

  • Львовская область - 1;

  • Тернопольская область - 1;

  • Черновицкая область - 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

Напомним:

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Украина, Харьков, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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