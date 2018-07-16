Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
Новости: Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Новости: Ученые показали редкий снимок центра Галактики
Ученые показали редкий снимок центра Галактики
X

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)

Смотрите фото (11)
12:00 Сегодня Телеграф
Телеграф

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 8-го по 15-е июля 2018 года.

Запрос "Франция - Хорватия" (более 1 млн поисков)

Завершился самой большой футбольный форум за 4 года. На стадионе "Лужники" после церемонии закрытия Мундиаля состоялся финал Франция - Хорватия. Игра завершилась со счетом 4:2. Для команды Хорватии финал ЧМ 2018 был дебютным, а Франция уже становилась чемпионом ФИФА в 1998 году, а в 2006 году заняла второе место в финале мундиаля.

Запрос "Бельгия Англия" (более 200 тыс. поисков)

Сборная Бельгии в матче чемпионата мира-2018 за третье место одолела сопротивление англичан. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Запрос "Франция - Бельгия" (более 200 тыс. поисков)

Франция стала первым финалистом ЧМ-2018, обыграв в полуфинале сборную Бельгии 1:0. Франция - Бельгия: обзор матча и видео гола

Запрос "Петра и Павла" (более 100 тыс. поисков)

12 июля христиане восточного обряда отмечают День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В давние времена в Украине к празднику Петра и Павла готовились очень тщательно. Белили дома, украшали стены дома "рушниками", убирали во дворе. Рано утром празднично убранные люди вместе с детьми отправились в церковь. После праздника Петра и Павла в Украине начинается жатва.

Запрос "Англия Хорватия" (более 100 тыс. поисков)

Сборная Хорватии во втором полуфинальном матче ЧМ-2018 в дополнительное время обыграла англичан и пробилась в финал турнира. Хорватия 2-1 Англия: обзор матча и видео голов

Запрос "Роналду" (более 50 тыс. поисков)

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом". Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, которые Ювентус будет выплачивать Реалу в течение двух лет, плюс выплаты солидарности и дополнительные расходы в размере 12 миллионов евро.

Запрос "Олег Сенцов" (более 20 тыс. поисков)

В Киеве на Майдане Независимости прошла акция поддержки незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных #SaveOlegSentsov.

Запрос "Пятница 13" (более 20 тыс. поисков)

В 2018 году "ведьмин день" стал по-настоящему особенным. Ведь нас ждет еще и уникальное природное явление - солнечное затмение. Большинство людей опасаются числа 13, тем более, если оно выпадает на пятницу. В народе говорят: в этот день случается такое, от чего волосы дыбом встают!

Запрос "Затмение 13 июля 2018" (более 20 тыс. поисков)

В ночь на 13 июля жители некоторых регионов Земли наблюдали частичное солнечное затмение.

Затмение уникально, поскольку, по данным NASA, предыдущее солнечное затмение, выпавшее на пятницу, 13, было в декабре 1974 года, а следующее не повторится до сентября 2080 года.

Запрос "День бухгалтера" (более 20 тыс. поисков)

В понедельник, 16 июля, в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора. Именно в этот день почти 20 лет назад  - в 1999 году - Верховная Рада приняла Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Google, Гугл, Гугл тренд, Чемпионат мира по футболу.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Избиение и смерть украинца: посольство обратилось в прокуратуру Турции Прогноз погоды в Украине на 16 июля: пройдут дожди с грозами Сегодня отмечается День украинских миротворцев

Последние новости

НБУ усовершенствовал методику учета ПИИ Эксперты рассказали, что нашли метод профилактики рака Удивительные снимки родственников, показывающие всю силу генов (Фото)
Сегодня читают
01 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
02 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
03 Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн
04 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
05 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
Новости сегодня
12:57 Турчинов отметил пользу отказа украинского ОПК от российского рынка
12:55 Мода 2018: пляжные вещи, которые вышли из моды в этом году (Фото)
12:48 Пеле: Если Мбаппе продолжит так играть, мне придется достать свои бутсы
12:33 Эмма Уотсон побывала на теннисном турнире в стильном наряде
12:29 Сын погибшей от "Новичка" просит Трампа о справедливости
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Добавить комментарий
0