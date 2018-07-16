Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)

Запрос "Франция - Хорватия" (более 1 млн поисков)

Завершился самой большой футбольный форум за 4 года. На стадионе "Лужники" после церемонии закрытия Мундиаля состоялся финал Франция - Хорватия. Игра завершилась со счетом 4:2. Для команды Хорватии финал ЧМ 2018 был дебютным, а Франция уже становилась чемпионом ФИФА в 1998 году, а в 2006 году заняла второе место в финале мундиаля.

Запрос "Бельгия Англия" (более 200 тыс. поисков)

Сборная Бельгии в матче чемпионата мира-2018 за третье место одолела сопротивление англичан. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Запрос "Франция - Бельгия" (более 200 тыс. поисков)

Франция стала первым финалистом ЧМ-2018, обыграв в полуфинале сборную Бельгии 1:0. Франция - Бельгия: обзор матча и видео гола

Запрос "Петра и Павла" (более 100 тыс. поисков)

12 июля христиане восточного обряда отмечают День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В давние времена в Украине к празднику Петра и Павла готовились очень тщательно. Белили дома, украшали стены дома "рушниками", убирали во дворе. Рано утром празднично убранные люди вместе с детьми отправились в церковь. После праздника Петра и Павла в Украине начинается жатва.

Запрос "Англия Хорватия" (более 100 тыс. поисков)

Сборная Хорватии во втором полуфинальном матче ЧМ-2018 в дополнительное время обыграла англичан и пробилась в финал турнира. Хорватия 2-1 Англия: обзор матча и видео голов

Запрос "Роналду" (более 50 тыс. поисков)

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом". Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, которые Ювентус будет выплачивать Реалу в течение двух лет, плюс выплаты солидарности и дополнительные расходы в размере 12 миллионов евро.

Запрос "Олег Сенцов" (более 20 тыс. поисков)

В Киеве на Майдане Независимости прошла акция поддержки незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных #SaveOlegSentsov.

Запрос "Пятница 13" (более 20 тыс. поисков)

В 2018 году "ведьмин день" стал по-настоящему особенным. Ведь нас ждет еще и уникальное природное явление - солнечное затмение. Большинство людей опасаются числа 13, тем более, если оно выпадает на пятницу. В народе говорят: в этот день случается такое, от чего волосы дыбом встают!

Запрос "Затмение 13 июля 2018" (более 20 тыс. поисков)

В ночь на 13 июля жители некоторых регионов Земли наблюдали частичное солнечное затмение.

Затмение уникально, поскольку, по данным NASA, предыдущее солнечное затмение, выпавшее на пятницу, 13, было в декабре 1974 года, а следующее не повторится до сентября 2080 года.

Запрос "День бухгалтера" (более 20 тыс. поисков)

В понедельник, 16 июля, в Украине отмечают День бухгалтера и аудитора. Именно в этот день почти 20 лет назад - в 1999 году - Верховная Рада приняла Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».