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Итоги 1 декабря: Умер Дж. Буш-старший, встреча Климкина и Чапутовича и протесты "желтых жилетов" в Европе

Итоги 1 декабря: Умер Дж. Буш-старший, встреча Климкина и Чапутовича и протесты &quot;желтых жилетов&quot; в Европе
08:28 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Джордж Буш-старший умер в возрасте 94-х лет. Климкин встретился с главой МИД Польши. Протесты "желтых жилетов" продолжаются в западной Европе.

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Джордж Буш-старший умер в возрасте 94-х лет.

В возрасте 94-х лет скончался бывший президент США Джордж Буш-старший. Как отмечалось у него в последнее время были серьезные проблемы со здоровьем. Президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама выразили соболезнования вместе с лидерами ЕС

Также своё соболезнование выразил президент Украины Петр Порошенко. 

"Не стало бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Настоящий лидер и государственник. Человек-история, при президентстве которого мир увидел завершение холодной войны", - отметил Президент.

Отмечается, что в день похорон, в США объявят национальный траур

Встреча Климкина и Чапутовича

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в ходе заседания украинско-польского форума в Киеве провел встречу с Павлом Климкиным.

Во время переговоров министров засвидетельствовано дальнейшее укрепление сотрудничества Польши с Украиной в сфере защиты прав человека, гражданского общества, демократических норм и верховенства права.

Стороны коснулись общих тем в области безопасности, обороны, энергетического сотрудничества, украинско-польского участка государственной границы и противодействия российскому газопроводу "Северный поток - 2". 

Также глава польского внешнеполитического ведомства заверил, что вопросы агрессивных действий России в Керченском проливе против украинских кораблей обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета Европейского Союза.

"Желтые жилеты" в западной Европе

В районе Елисейских полей в Париже местная полиция провела задержания демонстрантов  из числа "Желтых жилетов", которые были намерены устраивать провокации. 

Демонстранты из движения "желтых жилетов" на прошлой неделе вышли на улицы Парижа с требованием снизить цены на бензин, повышение которых инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Во время массовых забастовок пострадало много магазинов в центре столицы, а полиция принимает жесткие меры по обеспечению безопасности. 

Как сообщается, вдохновленные протестами "желтых жилетов" во Франции, несколько сотен людей, выступающих против повышения цен на топливо, собрались на протесты в Бельгии и Нидерландах

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Все по теме:

Париж, Акции протеста, Павел Климкин, 1 декабря, Яцек Чапутович, Итоги дня, Главные новости, Желтые жилеты, Умер 41-й президент США, Умер Джордж Буш-старший.
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