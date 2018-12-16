Итоги 15 декабря: Объединительный собор и авиакатастрофа на Житомирщине

Новости Украины: Долгожданный Объединительный собор. Крушение Су-27 ВВС ВСУ в Житомирской области.

Объединительный собор

Сегодня, 15 декабря, в соборе Святой Софии, возведенном в первой половине XI века в центре Киева, прошел Объединительный собор, на котором украинские православные иерархи учредили Поместную православную автокефальную украинскую церковь, утвердили ее Устав и избрали предстоятеля.

Всего в Соборе приняли участие 190 человек. Из них 42 архиерея с одним священником и мирянином прибыли от УПЦ КП. Всего 126 делегатов. От УПЦ МП присутствовали 30 делегатов, а от УАПЦ - 36. В качестве гостя присутствовал и президент Украины Петр Порошенко.

Предстоятелем новой украинской церкви стал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний.

"Я хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верующих в новосозданную Единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем к объединению, мы призываем всех быть в этой признанной Единой поместной православной церкви", - сказал он после избрания.

Как сообщается, свою первую литургию митрополит Епифаний проведет в воскресенье, 16 декабря.

Тем временем глава Информационного управления Киевской патриархии Евстратий оповестил о названии новой церкви и титуле предстоятеля.

Так официальное название согласно Статута: Православная Церковь Украины, но можно употреблять УПЦ (не путая с Московским патриархатом). Официальный титул: Блаженнейший Епифаний, Митрополит Киевский и всей Украины.

В свою очередь, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что иерархи Московского патриархата, участвовавшие в объединительном соборе в субботу, больше не имеют отношения к УПЦ МП.

Аваиакатастрофа в Житомирской области

В Житомирской области 15 декабря, при выполнении плановых полетов, разбился самолет Су-27. Пилот погиб.

Позже в пресс-центре Командования воздушных сил ВСУ сообщили, что погибший пилот был военным летчиком первого класса, майор Александр Фоменко

Военная прокуратура и ГБР начали расследование.

"На месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователей Государственного бюро расследований", - сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.