Итоги 7 января: рождественская литургия и Томос в Киеве, крушение корабля с украинцами, жалоба в ЕСПЧ, отставка главы ВБ

Новости Украины: В Софийском соборе провели Рождественскую литургию, по окончанию которой представили Томос. Украина подготовила и направила жалобу на РФ по ситуации в Керченском проливе. Затонуло судно с украинцами в Черном море у берегов Турции. Глава Всемирного банка покидает должность.

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Рождественская литургия

Рождественская литургия завершилась в Софийском соборе в понедельник в Киеве. Литургию провел предстоятель православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В совместной молитве участвовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, члены Кабинета министров Украины, народные депутаты.

Петр Порошенко по завершении Рождественской литургии в Софийском Соборе в понедельник в Киеве обратился к мировому обществу с призывом признать украинскую церковь.

В свою очередь почетный патриарх ПЦУ Филарет считает, что Украинская православная церковь в будущем станет второй по величине в мире среди православных церквей.

Жалоба в ЕСПЧ на Россию

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полноценное заявление против России с требованием признать незаконным арест наших моряков, которые 25 ноября были захвачены Россией в районе Керченского пролива. Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции.

Судно с украинцами у берегов Турции

Судно с панамским флагом, которое вышло из российского порта в Азовском море, направило сигнал в около 148 километрах от берегов турецкой провинции Самсун. Береговая охрана заявила, что сигнал о бедствии предупреждал о возможном затоплении судна.

Затем стало известно, что четверо граждан Украины погибли при крушении судна близ берегов Турции. МИД Украины в официальном обращении назвал причину крушения судна, а посольство Украины в Турции обнародовало имена моряков, которые выжили после катастрофы в Черном море у турецкого берега, утром понедельника.

Грузовое судно с украинцами на борту, затонувшее у берегов Турции, перевозило уголь из порта Азов (РФ) в порт Самсун (Турция) и могло везти уголь из ОРДЛО.

Джим Йонг Ким уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Йонг Ким принял решение оставить должность в начале февраля.