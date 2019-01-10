Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации

Украина решила направить миротворцев в Мали
Президент Петр Порошенко распорядился направить до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Об этом говорится в указе №6/2019 от 9 января.
В документе говорится, что решение принято для подтверждения обязательств Украины как государства-члена ООН на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны. Миротворческая миссия ООН в Мали была учреждена резолюцией 2100 Совета безопасности от 25 апреля 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.
Синод Вселенского патриархата подписал Томос для Украины
Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).
"Отныне документ окончательно оформлен. На протяжении нескольких дней он вернется в Украину", - говорится в сообщении, проиллюстрированном фотографией с церемонии подписания.
Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил Томоса 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал Томос 5 января.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве.
Трамп впервые выступил с телеобращением к нации
Американский президент Дональд Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации на фоне политического кризиса, возникшего из-за вопроса о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.
Трамп вновь пытался убедить представителей Демократической партии в Конгрессе, а также всех граждан США, в необходимости 5,7 миллиарда долларов на строительство стены.
"Рад сообщить, что я выступлю с обращением к нации по поводу гуманитарного кризиса и кризиса национальной безопасности на нашей южной границе. Вторник, 9 вечера по восточному времени", - сообщил глава Белого дома.
Поиски потерявшегося в Карпатах туриста
Лыжник, который в Сочельник заблудился в Карпатах, дал о себе знать. Товарища нашли еще 7 января, а вот его самого ищут уже четвертые сутки.
Около 15 часов мужчине удалось дозвониться до товарища и сообщить, что он дошел до неизвестной ему горной реки.
"Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе, учитывая полученную информацию. Поиски продолжаются",– отметили в ГСЧС.
Спасательно-поисковую операцию очень усложняют погодные условия. Кое-где в горах намело полметра снега, а видимость во время метели очень плохая. Но, несмотря на все, поиски продолжаются. К операции привлекли 18 спасателей и 4 единицы техники.
Увеличили размер денежного обеспечения военных ВСУ
В Министерстве обороны увеличили размер денежного обеспечения военных ВСУ с 3,9 тыс. грн до 5,4 тыс. грн в месяц по сравнению с прошлым годом, в частности военный врач будет получать 15,5 тыс. грн, морской пехотинец и офицер десантно-штурмовых войск по 18,4 тыс. грн, летчик - 21,9 тыс. грн.
В среднем размер денежного обеспечения военным ВСУ в этом году увеличивается с 3,9 тыс. грн до 5,4 тыс. грн по сравнению с прошлым годом.
Военный врач в 2018 году получал денежное обеспечение в среднем 11,4 тыс. грн в месяц. В 2019 году он будет получать 15,5 тыс. грн. Морской пехотинец и офицер десантно-штурмовых войск в прошлом году получали 13,7 тыс. грн в месяц, в 2019 году - 18,4 тыс. грн. Денежное обеспечение летчика вырастет с 16,5 тыс. грн в прошлом году до 21,9 тыс. грн в 2019 году.
Спасательная операция в Турции
Продолжается спасательная операция на месте крушения судна VOLGO-BALT 214, который затонул у берегов турецкой провинции Самсун и на борту которого находились украинцы. Уже удалось идентифицировать тела двоих украинских моряков.
Ранее сообщалось, что береговая охрана обнаружила тела троих из четырех граждан Украины, которые погибли в результате катастрофы.
"По резулятатам опознания идентифицированы 2 тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины уведомлены. Спасательная операция продолжается",– написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.