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Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации

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Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации
07:57 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Синод Вселенского патриархата подписал Томос для Украины. Украина решила направить миротворцев в Мали. После крушения судна с украинцами возле Турции идентифицировали тела двоих погибших моряков. Трамп впервые выступил с телеобращением к нации. Такими были главные новости 9 января в Украине и мире.

Украина решила направить миротворцев в Мали

Президент Петр Порошенко распорядился направить до 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Об этом говорится в указе №6/2019 от 9 января.

В документе говорится, что решение принято для подтверждения обязательств Украины как государства-члена ООН на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны. Миротворческая миссия ООН в Мали была учреждена резолюцией 2100 Совета безопасности от 25 апреля 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.

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Синод Вселенского патриархата подписал Томос для Украины

Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Отныне документ окончательно оформлен. На протяжении нескольких дней он вернется в Украину", - говорится в сообщении, проиллюстрированном фотографией с церемонии подписания.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил Томоса 6 января в Стамбуле. Патриарх Варфоломей подписал Томос 5 января.

7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор в Киеве.

Трамп впервые выступил с телеобращением к нации

Американский президент Дональд Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации на фоне политического кризиса, возникшего из-за вопроса о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп вновь пытался убедить представителей Демократической партии в Конгрессе, а также всех граждан США, в необходимости 5,7 миллиарда долларов на строительство стены.

"Рад сообщить, что я выступлю с обращением к нации по поводу гуманитарного кризиса и кризиса национальной безопасности на нашей южной границе. Вторник, 9 вечера по восточному времени", - сообщил глава Белого дома.

Поиски потерявшегося в Карпатах туриста

Лыжник, который в Сочельник заблудился в Карпатах, дал о себе знать. Товарища нашли еще 7 января, а вот его самого ищут уже четвертые сутки.

 Около 15 часов мужчине удалось дозвониться до товарища и сообщить, что он дошел до неизвестной ему горной реки.

"Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе, учитывая полученную информацию. Поиски продолжаются",– отметили в ГСЧС.

Спасательно-поисковую операцию очень усложняют погодные условия. Кое-где в горах намело полметра снега, а видимость во время метели очень плохая. Но, несмотря на все, поиски продолжаются. К операции привлекли 18 спасателей и 4 единицы техники.

Увеличили размер денежного обеспечения военных ВСУ

В Министерстве обороны увеличили размер денежного обеспечения военных ВСУ с 3,9 тыс. грн до 5,4 тыс. грн в месяц по сравнению с прошлым годом, в частности военный врач будет получать 15,5 тыс. грн, морской пехотинец и офицер десантно-штурмовых войск по 18,4 тыс. грн, летчик - 21,9 тыс. грн.

В среднем размер денежного обеспечения военным ВСУ в этом году увеличивается с 3,9 тыс. грн до 5,4 тыс. грн по сравнению с прошлым годом.

Военный врач в 2018 году получал денежное обеспечение в среднем 11,4 тыс. грн в месяц. В 2019 году он будет получать 15,5 тыс. грн. Морской пехотинец и офицер десантно-штурмовых войск в прошлом году получали 13,7 тыс. грн в месяц, в 2019 году - 18,4 тыс. грн. Денежное обеспечение летчика вырастет с 16,5 тыс. грн в прошлом году до 21,9 тыс. грн в 2019 году.

Спасательная операция в Турции

Продолжается спасательная операция на месте крушения судна VOLGO-BALT 214, который затонул у берегов турецкой провинции Самсун и на борту которого находились украинцы. Уже удалось идентифицировать тела двоих украинских моряков.

Ранее сообщалось, что береговая охрана обнаружила тела троих из четырех граждан Украины, которые погибли в результате катастрофы.

"По резулятатам опознания идентифицированы 2 тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины уведомлены. Спасательная операция продолжается",– написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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Мали, Украинские миротворцы, Итоги дня, Главные новости, Главные новости 9 января, Итоги 9 января.
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