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Итоги 12 января: Взрывы в Париже и Киеве, допрос Гриценко и рекорд "Шатдауна" в США

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Итоги 12 января: Взрывы в Париже и Киеве, допрос Гриценко и рекорд &quot;Шатдауна&quot; в США
08:06 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В центре Парижа прогремел сильный взрыв, три человека погибло. В Киеве в торговом центре произошел взрыв, 1 человек пострадал. Анатолия Гриценко вызвали на допрос в СБУ. Киевскую ставропигию Константинополя возглавил священник из Волыни. "Шатдаун" в США побил исторический рекорд. Такими были главные новости субботы, 12 января, в Украине и мире.

Взрыв в Париже

Утром 12 января на улице Тревиз в центре Парижа прогремел сильный взрыв в пекарне. От него пострадало по меньшей мере 46 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии, около десяти человек – в критическом. Среди пострадавших есть и украинец. Мужчина проживал в гостинице, расположенной напротив места, где произошла трагедия.

В результате взрыва погибло 3 человека: женщина из Испании и двое пожарных.

Относительно причин инцидента известно, что сначала спасатели прибыли по вызову, чтобы устранить утечку газа в пекарне. Взрыв прогремел, когда они как раз начали свою работу.

Издание The Guardian опубликовало видео страшных последствий после взрыва в Париже, в результате которого пострадало много людей. На записи можно увидеть страшную разруху, которую оставил после себя взрыв. Вокруг – несколько разбросанных и разбитых авто, которых отбросило ударной волной.

На видео слышны крики и плач людей. Некоторые из пострадавших отходят от шока. Вокруг булочной – много людей с разными ранениями, которым уже оказали первую домедицинскую помощь.

Взрыв в Киеве

В Киеве по улице Борщаговской в торговом центре "Мармелад" прогремел взрыв. Людей эвакуировали. Среди пострадавших – один человек.

"Было установлено, что в общем коридоре технических помещений на 4 этаже в ТЦ "Мармелад", во время технического обслуживания автоматизированных систем противопожарной защиты объекта произошел взрыв аэрозольного тестера",– отметили в пресс-службе.

Известно, что один из сотрудников пытался проверить пожарную сигнализацию в офисе. Он зажег дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке. Мужчина получил серьезные ожоги руки, его госпитализировали в больницу. В полиции подробной информации пока не предоставляют, но предполагают, что у пострадавшего могут быть оторваны конечности.

По словам правоохранителей, разрушений самого торгового центра не произошло, есть только определенный обгоревший след на стене, возле которой прогремел взрыв.

Вызов Гриценко на допрос в СБУ

Лидера партии "Гражданская позиция", который планирует участвовать в выборах президента Украины, Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Причину вызова политик посоветовал узнать у президента Петра Порошенко.

Гриценко получил повестку на допрос в СБУ после того, как подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы президента.

"Я действительно получил повестку на допрос в СБУ, и пойду туда во вторник (15 января) в 11:00", – сказал Гриценко.

В самой СБУ объяснили, что кандидата в президенты и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко пригласили в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. В спецслужбе отметили, об этом Гриценко предупредили заранее: политик знал о вызове еще в начале недели. И о причине тоже. То есть до того момента, как 12 января подал документы в ЦИК для участия в выборах президента.

"Мы с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представлении его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения",– рассказали в СБУ.

Поэтому заявления о "незнании о причинах вызова на допрос" со стороны Гриценко могут быть манипулированием накануне президентских выборов.

В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос

Анатолий Гриценко – лидер партии "Гражданская позиция", народный депутат Украины шестого и седьмого созывов. В 2005-2007 годах занимал должность министра обороны Украины. Нынешняя президентская кампания политика – это его уже третья попытка занять президентское кресло.

Киевскую ставропигию Константинополя возглавил священник из Волыни

Священный синод Вселенского патриархата назначил главой киевской Ставропигии священника с Волыни – архимандрита Михаила Анищенко. Соответствующее решение было принято на заседании синода 9-11 января, состоявшемся в Стамбуле.

Ранее отец Михаил проводил службы в храме Всех Святых земли Волынской.

Архимандрит Михаил (Анищенко)

"Это наш земляк из Луцка. Недавно сообщили, что его назначили председателем ставропигии Вселенской патриархии в Киеве. Ставропигия – это своего рода посольство, представительство Вселенского патриархата, и он назначен настоятелем этой структуры",– отметил священник Виктор Мартыненко.

Затем священнослужитель уехал на учебу в Грецию и совершал служение настоятелем в храме Алипия Столпника в Анталии (Турция), что является Писидийской митрополией Константинопольского патриархата.

В Украину из Турции вернулись спасенные моряки

Члены экипажа сухогруза Volgo Balt 214, затонувшего в Черном море неподалеку от побережья Турции, прибыли из Стамбула в Украину. Всего удалось спасти семь украинцев.

В международном аэропорту Одесса моряков встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда.

Прибывшие моряки Евгений Ильченко, Денис Скачко, Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Яценко и кок Татьяна Будко пока не комментировали обстоятельств трагедии.

"Пришлось провести около четырех часов в ледяной воде, пока к месту крушения судна прибыли вертолеты турецких спасателей. К тому времени почти половина членов экипажа погибла", - сказал Яценко.

Украина купила у Турции ударные беспилотники

Государственная компания Укрспецэкспорт и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для ВСУ ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Президент Петр Порошенко отметил, чтто новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме выскотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

"Шатдаун" в США побил исторический рекорд

Частичное прекращение работы правительства США, длящееся уже три недели, стало самым длительным «шатдауном» в истории страны. Об этом сообщает AFP.

«Частичний шатдаун правительства стал самым длительным за всю историю наблюдений в полночь пятницы (05:00 утра субботы по Гринвичу)», - говорится в сообщении.

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СБУ, Анатолий Гриценко, шатдаун, Итоги дня, Главные новости, Итоги 12 января, Главные новости 12 января.
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