Итоги 3 февраля: Порошенко подал документы в ЦИК, интронизация Епифания, умер Децл

Новости Украины: Президент Украины в последний день подал документы в ЦИК, в Соборе Святой Софии прошла церемония интронизации Епифания, в России в возрасте 35 лет умер рэпер Децл.

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Порошенко подал документы в ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в кандидаты на президентские выборы-2019 года.

29 января Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок во время форума От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем.

Он подчеркивал, что выдвигается на второй срок "ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей".

ЦИК завершила принимать документы от кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины завершила принимать документы от тех, кто хотел зарегистрироваться кандидатами на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

3 февраля был последний день для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.

2 февраля документы в ЦИК подали исключенный из фракции "Народный фронт" депутат Юрий Тимошенко, телеведущая Юлия Литвинова, кандидат от партии "Патриот", экономист Андрей Новак, кандидат от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, лидер партии "Стабильность", глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, проживающий в Москве экс-народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник и еще ряд граждан Украины.

Интронизация предстоятеля ПЦУ

В Соборе Святой Софии Киевской состоялась церемония интронизации (восхождение на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Интронизация проходила во время божественной литургии. В частности, митрополит Галльский Эммануил от Вселенского патриарха, митрополит Макарий (бывший предстоятель УАПЦ) и митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП) поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом "Аксиос" (достоин, достоин). После этого Епифанию были преподнесены знаки предстоятельского сана.

В частности, крест преподнес митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, панагию (небольшой образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий (Калищук), который возглавляет Украинскую православную церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний (Щербань) предстоятель Украинской православной церкви в США тоже под омофором Константинополя.

Право ношения второй панагии - привилегия предстоятелей поместных церквей. После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Украина начала выплачивать долги

Украина выплатила Международному валютному фонду первый платеж в размере 88,5 млн долларов. По данным МВФ, следующий платеж Украине предстоит внести 5 февраля в размере 257,25 млн СПЗ по программе stand by.

Сообщается, что оплата производится в специальных правах заимствований. Еще одна крупная выплата запланирована на сентябрь - 114,3 млн СПЗ и 295,5 млн СПЗ.

Выплаты по долгу МВФ в 2019 году составят около двух миллиардов долларов. В течение 2019 года Украине предстоит выплатить 14,2 млрд долларов (417 млрд гривен) государственного долга, 56,4 млрд гривен - составляют выплаты по внешним заимствованиям.

Убытки Украины от блокады Азовского моря

Морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме порядка 10 млрд гривен из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион", - заявил он.

"Мы всегда к этому серьезно относились, начиная со строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", - сказал Омелян.

Сильные снегопады в Италии

В Италии на автомагистрали А22 в субботу, 2 февраля, тысячи автомобилей застряли в длинных пробках из-за сильных снегопадов.

Сообщается, что чрезвычайные службы спасли около 200 человек, которые часами вынуждены провести в автомобилях и автобусах.

Представитель пожарной службы автономной провинции Больцано сообщил, что длина пробок на трассе, которая соединяет северо-восточные регионы Италии с Австрией, достигла 16 километров.

Количество транспортных средств, которые оказались в снежной ловушке, было трудно оценить, но счет идет на "тысячи".

В РФ умер рэпер Децл

Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер в ночь со 2 на 3 февраля. Смерть музыканта подтверждают его родственники, предварительная причина – остановка сердца. Об этом сообщают в соцсетях родные исполнителя.

Доследственная проверка организована по факту смерти рэп-исполнителя Кирилла Тлумацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. "Назначена доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, будет проведена судебно-медицинская экспертиза", — сказала собеседница следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Так, о смерти музыканта написал его отец Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. "Кирилла больше нет", – написал он.

При поддержке отца сын записал свою первую рэперскую композицию "Пятница", с которой дебютировал на молодежном фестивале "Adidas Street Ball Challenge". В 2000 году вышел дебютный альбом "Кто? ты", который входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров.