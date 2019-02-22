Итоги 21 февраля: Избирательная пирамида, курс в ЕС и НАТО и награда Порошенко

Новости Украины: СБУ разоблачила "избирательную пирамиду", которая охватывала всю территорию страны. Вступил в силу закон о курсе Украины в ЕС и НАТО. Порошенко получил награду в США. Укравтодор рассказал о планах. Такими были главные новости четверга, 21 февраля, в Украине и мире.

Избирательная пирамида

В СБУ заявили о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

Отмечается, что в результате более 30 обысков, проводимых у членов группировки, целью которой был масштабный подкуп избирателей, изъяли десятки тысяч долларов, расписки о выплате средств и другие документы.

Организация состояла из руководителя, троих координаторов и их помощников в регионах. Они должны были следить, чтобы определенный кандидат в президенты набрал необходимое количество голосов.

Как должна была работать "избирательная пирамида"? Попытка подкупа предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель избирательного участка – "десятки" – "двадцатки", которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата. Для реализации этой схемы использовалась наличность, полученная незаконным путем. Средства на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании. Для формирования "избирательной пирамиды" поступали новые транши наличности в иностранной валюте. СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и ГБР проводит десятки обысков у участников группировки.

Среди руководителей таких "штабов" – граждане России, Украины и иностранцы, которые долгое время работали в России. Там они осуществляли организацию избирательных кампаний провластных кандидатов и партий.

Вступил в силу закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Изменения в Конституцию в части намерения Украины вступить в Европейский Союз и НАТО вступили в силу.

Закон № 9037 меняет преамбулу Конституции, устанавливая, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

Верховная Рада 7 февраля утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в тот же день подписал данный закон.

Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады будет отнесена "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Порошенко получил награду в США

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду Международный государственный деятель от Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.

"Я считаю это признанием наших совместных усилий. Я считаю это признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация. Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации", – сказал Порошенко о награде.

Укравтодор рассказал о планах

"Укравтодор" планирует в этом году восстановить от 1500 до 1800 километров украинских дорог, что соответствует уровню прошлого года.

"Что касается государственных дорог, за которые мы отвечаем, то, думаю, что будет восстановлено на уровне предыдущего года - от 1500 до 1800 километров", - сказал и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак. При этом Новак отметил, что назвать точное количество местных дорог, которые будут отремонтированы, он не может, так как это ответственность власти. "Считаю, что меньше уровня предыдущего года, а может, и больше.

Кабмин разрешил Минфину взять кредитов на $630 миллионов

Кабинет министров Украины с целью выполнения государственного бюджета на 2019 год разрешил Министерству финансов осуществить внешние финансовые заимствования путем получения кредитов на сумму в евро, которая не превышает эквивалент 630 миллионов долларов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает правительственный портал. Как сказано в опубликованном постановлении, кредит предусмотрен в виде транша А и транша В, причем процент по ним должен быть не выше 5,9% годовых, а комиссия за организацию кредита – 0,8%. Транш А планируется привлечь на срок четыре года, а транш В – на десять лет.