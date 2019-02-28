Итоги 27 февраля: Евровидение без Украины, решение КСУ и встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Новости Украины: Украина отказалась от участия в Евровидении-2019. Ядерная Индия нанесла авиаудар по ядерному Пакистану впервые за последние 50 лет. Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении. Трамп провел "великолепную" встречу с Ким Чен Ыном. Такими были главные новости четверга, 27 февраля, в Украине и мире.

Украина отказалась от участия в Евровидении-2019

Украину на Евровидении 2019 не представит никто. Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в песенном конкурсе. В НОТУ отмечают, что Нацотбор-2019 обнаружил системную проблемы музыкальной индустрии в Украине, в частности – связи артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора.

В ведомстве утверждают, что для части общества концерты и связи с РФ – это приемлемо, однако в другой это вызывает возмущение и осуждение.

"Законы Украины не предлагают никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории РФ несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации",– также отмечают в общественном вещателе.

Поэтому в условиях чрезмерной политизации национального отбора НОТУ решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Кроме того, там подчеркивают – необходимо начать общественный диалог по проблеме концертных поездок в Россию. А еще разработать проект закона, который это сотрудничество будет регулировать.

К слову, в НОТУ утверждают, что после отказа победительницы Нацотбора MARUV подписывать договор вещатель мог выбрать любого исполнителя не из числа участников Нацотбора, но отказался от такой альтернативы и обратился к другим финалистам.

Однако от поездки накануне отказались еще Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?

После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос, подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве. Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Певица обнародовала условия договора с НОТУ и выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров договор все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.

А еще – Кабинет Министров Украины принял решение, которым предлагает внести изменения в правила Национального отбора на Евровидение-2019. Так, правительство поручило Госкомтелерадио и "Общественное" усовершенствовать правила отбора представителя Украины с учетом "обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс". Однако сейчас это уже не слишком актуально.

Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет

Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. Пакистан в ответ уничтожил два индийских военных самолета. Авиаудар стал первым за 48 лет – со времени последней войны между странами в 1971 году.

Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, которое произошло накануне. Министр иностранных дел страны Виджай Гокхале считает, что боевики планировали новые атаки в Индии. Авиаудар уничтожил много боевиков вместе с их главарями.

Зато Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны и уничтожил два истребителя Индии.

#Pak - #India tensions go on high level, Pakistani military spokesman Asif Ghafor claims shot down of 2 Indian aircrafts, it comes following #Surgicalstike2. Social media ahows several photos and videos of crash scenes, Pak military also claimed one Indian pilot detained. pic.twitter.com/6Dfo0q5vhW — زلمی افغان (@Zulmai_Afghan) 27 февраля 2019 г.

Конфликт может осложниться тем фактом, что Пакистан и Индия являются ядерными державами.

Сейчас обе страны закрыли воздушное пространство. А посольство Украины предупреждает: украинцам стоит воздержаться от поездок в Индию из-за конфликта этой страны с Пакистаном. Не следует посещать индийские штаты Джамму, Кашмир, Панджаб и Химачал Прадеш.

Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении

На сайте Конституционного суда опубликовали решение суда об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Говорят, она "такая, что не отвечает Конституции Украины". Статья теряет силу, а решение КС является "обязательным и окончательным", и обжаловать его – никак нельзя.

Зато национальное бюро считает, что отсутствие уголовной ответственности за незаконное обогащение открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений. А вот Президент Петр Порошенко пообещал разработать новую статью – такую, что "комар носа не подточит".

Итак, отныне Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности власть имущих за их электронные декларации. Депутаты, которые инициировали это решение, теперь празднуют.

НАБУ начало расследование "схем" в оборонке

Национальное антикоррупционное бюро начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением по результатам анализа опубликованной журналистами информации о коррупции в оборонном секторе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 27 февраля.

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Трамп провел "великолепную" встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое в среду, 27 февраля.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.

"Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра", - написал он в Twitter.