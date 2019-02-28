Скачать
Четверг, 28.02.2019
Украина и Россия подписали договор о вылове рыбы
Украина и Россия подписали договор о вылове рыбы
Переговоры Трампа и Ким Чен Ына: саммит завершился раньше без договоренностей
Переговоры Трампа и Ким Чен Ына: саммит завершился раньше без договоренностей
Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
Реал - Барселона: видео голов и обзор матча Кубка Испании
Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор
Приметы и обряды на 28 февраля – Онисим-Зимобор

Итоги 27 февраля: Евровидение без Украины, решение КСУ и встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Итоги 27 февраля: Евровидение без Украины, решение КСУ и встреча Трампа с Ким Чен Ыном
08:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украина отказалась от участия в Евровидении-2019. Ядерная Индия нанесла авиаудар по ядерному Пакистану впервые за последние 50 лет. Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении. Трамп провел "великолепную" встречу с Ким Чен Ыном. Такими были главные новости четверга, 27 февраля, в Украине и мире.

Украина отказалась от участия в Евровидении-2019

Украину на Евровидении 2019 не представит никто. Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в песенном конкурсе. В НОТУ отмечают, что Нацотбор-2019 обнаружил системную проблемы музыкальной индустрии в Украине, в частности – связи артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора.

В ведомстве утверждают, что для части общества концерты и связи с РФ – это приемлемо, однако в другой это вызывает возмущение и осуждение.

"Законы Украины не предлагают никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории РФ несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации",– также отмечают в общественном вещателе.

Поэтому в условиях чрезмерной политизации национального отбора НОТУ решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Кроме того, там подчеркивают – необходимо начать общественный диалог по проблеме концертных поездок в Россию. А еще разработать проект закона, который это сотрудничество будет регулировать.

"Евровидение-2019": Андрей Данилко сделал сенсационное заявление

К слову, в НОТУ утверждают, что после отказа победительницы Нацотбора MARUV подписывать договор вещатель мог выбрать любого исполнителя не из числа участников Нацотбора, но отказался от такой альтернативы и обратился к другим финалистам.

Однако от поездки накануне отказались еще Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?

После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос, подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве. Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Певица обнародовала условия договора с НОТУ и выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров договор все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.

А еще – Кабинет Министров Украины принял решение, которым предлагает внести изменения в правила Национального отбора на Евровидение-2019. Так, правительство поручило Госкомтелерадио и "Общественное" усовершенствовать правила отбора представителя Украины с учетом "обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс". Однако сейчас это уже не слишком актуально.

Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет

Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. Пакистан в ответ уничтожил два индийских военных самолета. Авиаудар стал первым за 48 лет – со времени последней войны между странами в 1971 году.

Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, которое произошло накануне. Министр иностранных дел страны Виджай Гокхале считает, что боевики планировали новые атаки в Индии. Авиаудар уничтожил много боевиков вместе с их главарями.

Зато Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны и уничтожил два истребителя Индии.

Конфликт может осложниться тем фактом, что Пакистан и Индия являются ядерными державами.

Сейчас обе страны закрыли воздушное пространство. А посольство Украины предупреждает: украинцам стоит воздержаться от поездок в Индию из-за конфликта этой страны с Пакистаном. Не следует посещать индийские штаты Джамму, Кашмир, Панджаб и Химачал Прадеш.

Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении

На сайте Конституционного суда опубликовали решение суда об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Говорят, она "такая, что не отвечает Конституции Украины". Статья теряет силу, а решение КС является "обязательным и окончательным", и обжаловать его – никак нельзя.

Зато национальное бюро считает, что отсутствие уголовной ответственности за незаконное обогащение открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений. А вот Президент Петр Порошенко пообещал разработать новую статью – такую, что "комар носа не подточит".

"Комар носа не подточит": Порошенко о новой редакции статьи о незаконном обогащении

Итак, отныне Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности власть имущих за их электронные декларации. Депутаты, которые инициировали это решение, теперь празднуют.

НАБУ начало расследование "схем" в оборонке

Национальное антикоррупционное бюро начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением по результатам анализа опубликованной журналистами информации о коррупции в оборонном секторе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 27 февраля.

Контрабанда в ОПК: Два директора предприятий Укроборонпрома отстранены от должностей

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Трамп провел "великолепную" встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое в среду, 27 февраля.

"Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра", - написал он в Twitter.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, КСУ, Евровидение, Встреча Трампа и Ким Чен Ына, Итоги 27 февраля, Главные новости 27 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
02 КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
03 "Евровидение-2019": Украина не будет участвовать в Международном песенном конкурсе
04 "Евровидение-2019": Андрей Данилко сделал сенсационное заявление
05 МИД советует украинцам воздержаться от посещения ряда индийских штатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении
В ЕС не поддержали отмену статьи об обогащении
Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
Прогноз погоды: весна придет в Украину с мокрым снегом
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном &quot;успешными&quot;
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном "успешными"
Рецепт дня: блинный торт с курицей и грибами
Рецепт дня: блинный торт с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь