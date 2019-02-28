Итоги 27 февраля: Евровидение без Украины, решение КСУ и встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Украина отказалась от участия в Евровидении-2019
Украину на Евровидении 2019 не представит никто. Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в песенном конкурсе. В НОТУ отмечают, что Нацотбор-2019 обнаружил системную проблемы музыкальной индустрии в Украине, в частности – связи артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора.
В ведомстве утверждают, что для части общества концерты и связи с РФ – это приемлемо, однако в другой это вызывает возмущение и осуждение.
"Законы Украины не предлагают никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории РФ несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации",– также отмечают в общественном вещателе.
Поэтому в условиях чрезмерной политизации национального отбора НОТУ решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Кроме того, там подчеркивают – необходимо начать общественный диалог по проблеме концертных поездок в Россию. А еще разработать проект закона, который это сотрудничество будет регулировать.
К слову, в НОТУ утверждают, что после отказа победительницы Нацотбора MARUV подписывать договор вещатель мог выбрать любого исполнителя не из числа участников Нацотбора, но отказался от такой альтернативы и обратился к другим финалистам.
Однако от поездки накануне отказались еще Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.
Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?
После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос, подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве. Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia.
Певица обнародовала условия договора с НОТУ и выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров договор все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.
А еще – Кабинет Министров Украины принял решение, которым предлагает внести изменения в правила Национального отбора на Евровидение-2019. Так, правительство поручило Госкомтелерадио и "Общественное" усовершенствовать правила отбора представителя Украины с учетом "обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс". Однако сейчас это уже не слишком актуально.
Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет
Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. Пакистан в ответ уничтожил два индийских военных самолета. Авиаудар стал первым за 48 лет – со времени последней войны между странами в 1971 году.
Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, которое произошло накануне. Министр иностранных дел страны Виджай Гокхале считает, что боевики планировали новые атаки в Индии. Авиаудар уничтожил много боевиков вместе с их главарями.
First photos emerge from the scene of Indian fighter jets downed by Pakistani forces; #Pakistan says it has captured one pilot alive. #IndianAirForce #India #Pakistan pic.twitter.com/3p5nJ0UZlU
— زلمی افغان (@Zulmai_Afghan) 27 февраля 2019 г.
Зато Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны и уничтожил два истребителя Индии.
#Pak - #India tensions go on high level, Pakistani military spokesman Asif Ghafor claims shot down of 2 Indian aircrafts, it comes following #Surgicalstike2.
Social media ahows several photos and videos of crash scenes, Pak military also claimed one Indian pilot detained. pic.twitter.com/6Dfo0q5vhW
— زلمی افغان (@Zulmai_Afghan) 27 февраля 2019 г.
Конфликт может осложниться тем фактом, что Пакистан и Индия являются ядерными державами.
Сейчас обе страны закрыли воздушное пространство. А посольство Украины предупреждает: украинцам стоит воздержаться от поездок в Индию из-за конфликта этой страны с Пакистаном. Не следует посещать индийские штаты Джамму, Кашмир, Панджаб и Химачал Прадеш.
Конституционный суд обнародовал решение об отмене статьи о незаконном обогащении
На сайте Конституционного суда опубликовали решение суда об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Говорят, она "такая, что не отвечает Конституции Украины". Статья теряет силу, а решение КС является "обязательным и окончательным", и обжаловать его – никак нельзя.
Зато национальное бюро считает, что отсутствие уголовной ответственности за незаконное обогащение открывает чиновникам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими уголовных коррупционных правонарушений. А вот Президент Петр Порошенко пообещал разработать новую статью – такую, что "комар носа не подточит".
Итак, отныне Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности власть имущих за их электронные декларации. Депутаты, которые инициировали это решение, теперь празднуют.
НАБУ начало расследование "схем" в оборонке
Национальное антикоррупционное бюро начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением по результатам анализа опубликованной журналистами информации о коррупции в оборонном секторе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 27 февраля.
"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.
Трамп провел "великолепную" встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое в среду, 27 февраля.
Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 февраля 2019 г.
"Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра", - написал он в Twitter.