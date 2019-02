Итоги 27 февраля: Евровидение без Украины, решение КСУ и встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Украина отказалась от участия в Евровидении-2019

Украину на Евровидении 2019 не представит никто. Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в песенном конкурсе. В НОТУ отмечают, что Нацотбор-2019 обнаружил системную проблемы музыкальной индустрии в Украине, в частности – связи артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора.

В ведомстве утверждают, что для части общества концерты и связи с РФ – это приемлемо, однако в другой это вызывает возмущение и осуждение.

"Законы Украины не предлагают никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории РФ несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации",– также отмечают в общественном вещателе.

Поэтому в условиях чрезмерной политизации национального отбора НОТУ решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Кроме того, там подчеркивают – необходимо начать общественный диалог по проблеме концертных поездок в Россию. А еще разработать проект закона, который это сотрудничество будет регулировать.

К слову, в НОТУ утверждают, что после отказа победительницы Нацотбора MARUV подписывать договор вещатель мог выбрать любого исполнителя не из числа участников Нацотбора, но отказался от такой альтернативы и обратился к другим финалистам.

Однако от поездки накануне отказались еще Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?

После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос, подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве. Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Певица обнародовала условия договора с НОТУ и выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров договор все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.

А еще – Кабинет Министров Украины принял решение, которым предлагает внести изменения в правила Национального отбора на Евровидение-2019. Так, правительство поручило Госкомтелерадио и "Общественное" усовершенствовать правила отбора представителя Украины с учетом "обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс". Однако сейчас это уже не слишком актуально.

Индия нанесла авиаудар по Пакистану впервые за последние 50 лет

Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. Пакистан в ответ уничтожил два индийских военных самолета. Авиаудар стал первым за 48 лет – со времени последней войны между странами в 1971 году.

Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, которое произошло накануне. Министр иностранных дел страны Виджай Гокхале считает, что боевики планировали новые атаки в Индии. Авиаудар уничтожил много боевиков вместе с их главарями.

First photos emerge from the scene of Indian fighter jets downed by Pakistani forces; #Pakistan says it has captured one pilot alive. #IndianAirForce #India #Pakistan pic.twitter.com/3p5nJ0UZlU

Зато Пакистан оценил такие действия Индии как вторжение на территорию государства, заявив, что удар осуществили по лесной местности, где боевиков не было. Поэтому поднял собственные боевые самолеты для самообороны и уничтожил два истребителя Индии.

#Pak - #India tensions go on high level, Pakistani military spokesman Asif Ghafor claims shot down of 2 Indian aircrafts, it comes following #Surgicalstike2.

Social media ahows several photos and videos of crash scenes, Pak military also claimed one Indian pilot detained. pic.twitter.com/6Dfo0q5vhW

— زلمی افغان (@Zulmai_Afghan) 27 февраля 2019 г.