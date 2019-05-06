Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (29.04 - 5.05)

Новости Украины: Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 29 апреля по 5 мая 2019 года.

Завершилась очень насыщенная на события неделя. Предлагаем подборку самых популярных запросов украинцев в поисковой системе Google за прошедшую неделю.

Запросы "Праздник весны и труда", "День праці", "1 мая картинки" (более 800 тыс. поисков)

В среду, 1 мая, в Украине отмечали Праздник труда или День международной солидарности трудящихся.

Запрос "Барселона Ливерпуль" (более 200 тыс. поисков)

Барселона обыграла Ливерпуль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Запрос "Тоттенхэм Аякс" (более 100 тыс. поисков)

Голландский клуб продолжает побеждать именитых соперников в Лиге чемпионов.

Запросы "Лига Европы", "Арсенал Валенсия", Ліга Європи (более 55 тыс. поисков)

В четверг, 2 мая, состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. Айнтрахт принимал Челси, Арсенал играл дома с Валенсией.

Запрос "Игра престолов 8 сезон 3 серия спойлеры" (более 50 тыс. поисков)

На этой неделе вышла в свет очередная серия сериала "Игра престолов"

Запросы "Динамо Киев - Александрия", "Динамо київ – Олександрія" (более 30 тыс. поисков)

В 27-м туре чемпионата Украины Динамо принимало Александрию.

Запрос "Елена Зуева" (более 20 тыс. поисков)

В России в страшной аварии погибли двое участников известного российского Stand Up клуба Денис Маловичко и Елена Зуева.

Запросы "Шахтёр Донецк – Львов", "Шахтар – Львів" (более 30 тыс. поисков)

Шахтер победил ФК Львов в рамках 27-го тура чемпионата Украины по футболу.

Запрос "Холостяк 9 випуск 9" (более 20 тыс. поисков)

Новая неделя на проекте Холостяк 9 сезон продолжилась во Франции. Девушки с новыми силами готовы покорять сердце Никиты.

Запрос "Ювентус – Торино" (более 20 тыс. поисков)

В матче 35-го тура чемпионата Италии Ювентус сыграл вничью в туринском дерби с Торино — 1:1.

Запрос "Обливаний понеділок" (более 10 тыс. поисков)

У христиан восточного обряда наступила Страстная неделя, каждый день которой называется Великим, а также имеет свои правила и запреты. В Великий понедельник верующие вспоминают патриарха Иосифа, которого завистливые братья продали в рабство в Египет.

Запрос "Рівненська АЕС" (более 10 тыс. поисков)

В понедельник вечером произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС.

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