Выборы в Верховную Рауду Украины
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Вторник, 23.07.2019
Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины
Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины
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Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины

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Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины
07:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Партия "Слуга народа" набрала большинство голосов на внеочередных выборах в ВРУ. Международная общественность признала результаты выборов и поздравила украинцев. СБУ провела обыски в КМУ, ГФС, ГПС и "Спецтехноэкспорте". В зоне ООС за сутки не было зафиксировано ни одного обстрела.

Внеочередные выборы в ВРУ и реакция международной общественности.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 20:00 22 июля обработала 82.17% электронных протоколов окружных избирательных комиссий на досрочных выборах в ВРУ.

Согласно информации, партия "Слуга народа" набирает 42.90%; "Оппозиционная Платформа - За Життя" - 12.95%; "Европейская Солидарность" - 8.31%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8.11%; "Голос" - 6.05%.

Большинство избирателей на всех округах 20 из 24 областей Украины поддержали на внеочередных выборах в парламент в многомандатном избирательном округе партию "Слугу народа".

Однако "Евросолидарность" победила на зарубежном избирательном округе, набрав 29,55% голосов, у "Слуги народа" 28,13%.

Выборы в Украине получили признание и поддержку многих стран:

Владимир Зеленский подписал два новых Указа.

Президент подписал указ, направленный на стимулирование социально-экономического развития региона украинских Карпат, а также Указ "О мерах по противодействию рейдерству" для защиты владельцев бизнеса.

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Сотрудники СБУ пришли с обысками в Кабмин, ГФС, ГПС и в "Спецтехноэкспорт"

Сотрудниками Службы безопасности были проведены обыски в помещениях Кабинета Министров, Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы, а также в госпредприятии "Спецтехноэкспорт".

СБУ и "ArcelorMittal" спорят о радиационной обстановке в Кривом Роге

Как отметили в сообщении, СБУ выявила факты завладения почти 6,7 миллионами долларов в оборонной сфере при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставке Государственной пограничной службе подвесной системы раннего обнаружения.

Штаб ООС: на протяжении 22 июля ни одного обстрела со стороны боевиков зафиксировано не было.

На Донбассе в зоне Операции объединенных сил боевики не стреляли с начала суток.

О ситуации по состоянию на 19 часов сообщил штаб ООС.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

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СБУ, Выборы, ВРУ, Донбасс, Указ, Владимир Зеленский, Режим «Тишины», "Слуга народа", Обыски, Парламентские выборы 2019, ООС.
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