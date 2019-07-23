Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины

Новости Украины: Партия "Слуга народа" набрала большинство голосов на внеочередных выборах в ВРУ. Международная общественность признала результаты выборов и поздравила украинцев. СБУ провела обыски в КМУ, ГФС, ГПС и "Спецтехноэкспорте". В зоне ООС за сутки не было зафиксировано ни одного обстрела.

Внеочередные выборы в ВРУ и реакция международной общественности.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 20:00 22 июля обработала 82.17% электронных протоколов окружных избирательных комиссий на досрочных выборах в ВРУ.

Согласно информации, партия "Слуга народа" набирает 42.90%; "Оппозиционная Платформа - За Життя" - 12.95%; "Европейская Солидарность" - 8.31%; Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8.11%; "Голос" - 6.05%.

Большинство избирателей на всех округах 20 из 24 областей Украины поддержали на внеочередных выборах в парламент в многомандатном избирательном округе партию "Слугу народа".

Однако "Евросолидарность" победила на зарубежном избирательном округе, набрав 29,55% голосов, у "Слуги народа" 28,13%.

Выборы в Украине получили признание и поддержку многих стран:

Владимир Зеленский подписал два новых Указа.

Президент подписал указ, направленный на стимулирование социально-экономического развития региона украинских Карпат, а также Указ "О мерах по противодействию рейдерству" для защиты владельцев бизнеса.

Сотрудники СБУ пришли с обысками в Кабмин, ГФС, ГПС и в "Спецтехноэкспорт"

Сотрудниками Службы безопасности были проведены обыски в помещениях Кабинета Министров, Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы, а также в госпредприятии "Спецтехноэкспорт".

Как отметили в сообщении, СБУ выявила факты завладения почти 6,7 миллионами долларов в оборонной сфере при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставке Государственной пограничной службе подвесной системы раннего обнаружения.

Штаб ООС: на протяжении 22 июля ни одного обстрела со стороны боевиков зафиксировано не было.