Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси

Новости Украины: Члены партии "Слуга народа" приехали в Трускавец. Глуховеря уволен. Дело ОАСК. Возвращение Джесси из российского плена. Первые избранные депутаты.

Съезд партии "Слуга народа" в Трускавце

Будущие народные депутаты от «Слуги народа» прибыли в Трускавец, где их неделю будут обучать специалисты Киевской школы экономики.

Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов ранее заявлял, что обучение будет "максимально интенсивным, жестким и насыщенным".

Глава таможенной службы Максим Нефьодов является одним из спикеров недельных курсов для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа".

"К сожалению, мне никто не проводил курсов молодого бойца, когда я пришел в 2015… Поэтому делюсь теми уроками, которые лично я вынес за пять лет", – написал Нефьодов.

Глуховеря уволен

Приказом главы Нацполиции Украины Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного освобождения Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, а от сотрудников ГБР объективного расследования.

В этот день ГБР сообщило, что открыло уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталием Глуховерей в сентябре 2018 года, когда "КОРД" задержал патрульных полицейских, остановивших за нарушение ПДД автомобиль его водителя.

По факту событий вокруг дорожного инцидента, произошедшего в 2018 году в Днепропетровской области с участием водителя главы областной полиции, начато служебное расследование, которое находится на контроле главы МВД Арсена Авакова.

ОАСК, Луценко и Горбатюк

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка в телепиаре и предупредил о возможной служебной ответственности.

Горбатюк в свою очередь опровергает обвинения в его адрес со стороны генерального прокурора Юрия Луценко.

Также Горбатюк выразил удивление, что вся страна еще в пятницу узнала о подозрениях ОАСК, а руководство ГПУ даже не заинтересовалось этим.

Освобождение Джеси из российского плена

Собака Джеси с буксира ВМС Украины "Яны Капу", заблокированного Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года, возвращена в Украину.

Об этом координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов.

По его словам, практически сразу после встречи с адвокатами моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу" попросили найти собаку и постараться вернуть домой.

Имена первых депутатов Рады IX созыва

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранными на внеочередных выборах в Верховную Раду первых 35 народных депутатов.

На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов 35 окружкомов, признав избранными народными депутатами Украины 35 человек.

Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии.