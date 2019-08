Итоги 4 августа: день ВС ВСУ, ураган в Одессе и стрельба в США

Новости Украины: День Воздушных Сил ВСУ. "Слуги народа" уезжают из Трускавца. Ураган в Одессе. Волна насилия в США.

День ВС ВСУ

День Воздушных Сил ВСУ отмечается согласно Указу Президента от 27 июня 2007 года в первое воскресенье августа. История мировой авиации тесно связана с украинской землей.

Президент Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил ВСУ с профессиональным праздником.

"Уважаемые воины Воздушных Сил! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником защитников украинского неба - Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных людей, которые днем и ночью охраняют воздушное пространство Отечества, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают по воздуху на дальние расстояния военнослужащих, вооружения и технику ", - говорится в поздравлении.

Депутаты "Слуги народа" завершили обучение в Трускавце

В Трускавце завершился интенсивный курс обучения для избранных в парламент от партии "Слуга народа".

"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютном месту Rixos Prykarpattya. Спасибо всему персоналу и руководству курортного комплекса за атмосферу, которая вдохновляет, и комфортное пребывание. Мы уверены, что благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше", - говорится в сообщении партии.

С понедельника, 29 июля, в Трускавце проходило обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".

В субботу, 3 августа, с ними провел закрытую встречу Президент Владимир Зеленский.

Непогода в Одессе

В Одессе за два дня выпала двухмесячная норма осадков.

"По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 3 по 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. В первые часы во время залпового ливня наблюдались подтопления улиц города, ситуация осложнялась непрекращающимся сильным дождем", - говорится в сообщении Одесского городского совета.

Да пора уже улицу Балковскую в реку переименовать, ну сколько можно так недооценивать этот водный ресурс? #Одесса pic.twitter.com/WZN56xvIb8 — Одесская исти́рия (@OdessaHistory) August 4, 2019

Сейчас спасатели ликвидируют последствий непогоды.

"Вследствие перемещения активного циклона 3 августа в Одесские области прошли сильные ливни, что привело ко временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности и подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов", - говорится в сообщении ГСЧС.

Волна насилия в США

По меньшей мере 19 человек погибли и до 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас).

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd — Jorge Salgado (@SalgadoPhoto_) August 3, 2019

#BREAKING Update : El Paso - Video from inside the Cielo Vista Mall as it was being evacuated due to an active shooter situation. #ElPaso Video : Victoria Balderramapic.twitter.com/3c5l1eIGqy" — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 3, 2019

Вторая за сутки стрельба произошла в США, на этот раз в Огайо, погибли 9 человек, а в больницы с ранениями были доставлены 26 человек.

Another mass shooting in #Dayton, OH. This is demonic. Some very evil people are transparently trying to spark a race war. The fostering of racial division is purposeful & coordinated. It’s a means to a political end pic.twitter.com/nIaM6JUpdw #DaytonShooting — Matt Barber (@jmattbarber) August 4, 2019

Но и это не всё, так в ночь на воскресенье в одном из парков американского города Чикаго произошла стрельба, в результате которой пострадали 7 человек.

Известно, что полиция еще не задержала стрелка. Продолжаются мероприятия по его поиску.