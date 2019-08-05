Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Итоги 4 августа: день ВС ВСУ, ураган в Одессе и стрельба в США
Итоги 4 августа: день ВС ВСУ, ураган в Одессе и стрельба в США
ЦИК завершила пересчет голосов на округе №50
ЦИК завершила пересчет голосов на округе №50
Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день

Итоги 4 августа: день ВС ВСУ, ураган в Одессе и стрельба в США

Итоги 4 августа: день ВС ВСУ, ураган в Одессе и стрельба в США
07:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: День Воздушных Сил ВСУ. "Слуги народа" уезжают из Трускавца. Ураган в Одессе. Волна насилия в США.

День ВС ВСУ

День Воздушных Сил ВСУ отмечается согласно Указу Президента от 27 июня 2007 года в первое воскресенье августа. История мировой авиации тесно связана с украинской землей.

Президент Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил ВСУ с профессиональным праздником.

"Уважаемые воины Воздушных Сил! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником защитников украинского неба - Днем Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных людей, которые днем и ночью охраняют воздушное пространство Отечества, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают по воздуху на дальние расстояния военнослужащих, вооружения и технику ", - говорится в поздравлении.

Депутаты "Слуги народа" завершили обучение в Трускавце

В Трускавце завершился интенсивный курс обучения для избранных в парламент от партии "Слуга народа".

"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютном месту Rixos Prykarpattya. Спасибо всему персоналу и руководству курортного комплекса за атмосферу, которая вдохновляет, и комфортное пребывание. Мы уверены, что благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше", - говорится в сообщении партии.

С понедельника, 29 июля, в Трускавце проходило обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".

"Большой брат" будет следить за нардепами: "Слуга народа" запустит ИИ в Раде

В субботу, 3 августа, с ними провел закрытую встречу Президент Владимир Зеленский.

Непогода в Одессе

В Одессе за два дня выпала двухмесячная норма осадков.

"По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с 3 по 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. В первые часы во время залпового ливня наблюдались подтопления улиц города, ситуация осложнялась непрекращающимся сильным дождем", - говорится в сообщении Одесского городского совета.

 

 

Ураган в Одесской области: 25 детей оказались в ловушке на Днестровском лимане

Сейчас спасатели ликвидируют последствий непогоды.

"Вследствие перемещения активного циклона 3 августа в Одесские области прошли сильные ливни, что привело ко временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности и подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов", - говорится в сообщении ГСЧС.

Волна насилия в США

По меньшей мере 19 человек погибли и до 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас).

 

 

 

Вторая за сутки стрельба произошла в США, на этот раз в Огайо, погибли 9 человек, а в больницы с ранениями были доставлены 26 человек.

 

 

Но и это не всё, так в ночь на воскресенье в одном из парков американского города Чикаго произошла стрельба, в результате которой пострадали 7 человек.

 

Известно, что полиция еще не задержала стрелка. Продолжаются мероприятия по его поиску.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, США, Чикаго, Стрельба, Огайо, Техас, ВСУ, Трускавец, "Слуга народа".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
03 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
04 Гороскоп на завтра, 5 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
РФ обвинила США и ФРГ в организации протестов в Москве
РФ обвинила США и ФРГ в организации протестов в Москве
День в ООС: режим &quot;тишины&quot; нарушен шесть раз
День в ООС: режим "тишины" нарушен шесть раз
Рецепт дня: закуска из помидоров с брынзой и кинзой
Рецепт дня: закуска из помидоров с брынзой и кинзой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь