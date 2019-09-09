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Понедельник, 09.09.2019
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
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Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье

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Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
07:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Реакция МИД на "выборы" в оккупированном Крыму. Клых не в реанимации. Луценко о выдаче Цемаха. Новый премьер Грузии. Леклер стал победителем гонки Гран-при Италии. Нурмагомедов "удушил" Порье. Приходько вышла замуж

  • 1

    В МИД призывают мировое сообщество не закрывать глаза на проходящие в Крыму незаконные местные выборы.

    Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" во временно оккупированном Крыму.

  • 2

    Денисова уверяет, что Клых не находится в реанимации.

    Освобожден политзаключенный Станислав Клых в больнице, однако он не находится в реанимации.

  • 3

    Луценко считает, что Путин будет разыгрывать карту "обиды голландского общества".

    В ситуации с боевиком "ДНР" Владимиром Цемахом Украина сделала все возможное, даже отложила обмен удерживаемыми для его допроса, заявляет Луценко.

  • 4

    Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией.

     

    Парламент Грузии на пленарном заседании в воскресенье объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией.

  • 5

    Пилот Феррари Шарль Леклер стал победителем гонки Гран-при Италии.

    На трассе в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Третий результат показал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Леклер всю гонку сдерживал сначала Хэмилтона, а после его ошибки и срезки первого поворота — Боттаса.

  • 6

    В рамках турнира UFC 242 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим в третьем раунде.

    В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретились чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель титула временного чемпиона Дастин Порье.

  • 7

    Украинцы завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Европы по шашкам.

    В Измире (Турция) завершился чемпионат Европы по шашкам среди мужчин и женщин с быстрой, молниеносной и классической игры. Сборная Украины отметилась во всех программах, завоевав 6 медалей (1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые).

  • 8

    Этап Кубка мира в Венгрии принес украинским спортсменам аж 5 наград.

    7-го сентября украинские гимнасты завоевали пять наград на этапе Кубка мира в Венгрии.

  • 9

    Кинолента "Атлантида" одержала победу на кинофестивале "Горизонты".

    Фильм-антиутопия о возвращении Донбасса режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получил награду как лучший фильм в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты".

  • 10

    Анастасия Приходько показала снимки в свадебном платье.

    Украинская певица Анастасия Приходько вышла замуж. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях, опубликовав свадебные фото.

  • 11

    Меган Фокс снялась для игры Black Desert.

    Black Desert - одна из тех корейских MMO, в которых есть богатый редактор персонажа, позволяющий создать грудастую эльфийку своей мечты. Недавно игра стала доступна на PlayStation 4, и по такому случаю Pearl Abyss выпустила ролик с актрисой Меган Фокс (Megan Fox) в главной роли.

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Юрий Луценко, Грузия, МИД, Гран При Италии, Меган Фокс, Атлантида, Анастасия Приходько, Людмила Денисова, Оккупированный Крым, Хабиб Нурмагомедов, Станислав Клых, Георгий Гахария, Валентин Васянович, Дастин Порье, Шарль Леклер, Владимир Цемах, Black Desert.
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