Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье

1 В МИД призывают мировое сообщество не закрывать глаза на проходящие в Крыму незаконные местные выборы. Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" во временно оккупированном Крыму.

2 Денисова уверяет, что Клых не находится в реанимации. Освобожден политзаключенный Станислав Клых в больнице, однако он не находится в реанимации.

3 Луценко считает, что Путин будет разыгрывать карту "обиды голландского общества". В ситуации с боевиком "ДНР" Владимиром Цемахом Украина сделала все возможное, даже отложила обмен удерживаемыми для его допроса, заявляет Луценко.

4 Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией. Парламент Грузии на пленарном заседании в воскресенье объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией.

5 Пилот Феррари Шарль Леклер стал победителем гонки Гран-при Италии. На трассе в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Третий результат показал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Леклер всю гонку сдерживал сначала Хэмилтона, а после его ошибки и срезки первого поворота — Боттаса.

6 В рамках турнира UFC 242 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим в третьем раунде. В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретились чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель титула временного чемпиона Дастин Порье.

7 Украинцы завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Европы по шашкам. В Измире (Турция) завершился чемпионат Европы по шашкам среди мужчин и женщин с быстрой, молниеносной и классической игры. Сборная Украины отметилась во всех программах, завоевав 6 медалей (1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые).

8 Этап Кубка мира в Венгрии принес украинским спортсменам аж 5 наград. 7-го сентября украинские гимнасты завоевали пять наград на этапе Кубка мира в Венгрии.

9 Кинолента "Атлантида" одержала победу на кинофестивале "Горизонты". Фильм-антиутопия о возвращении Донбасса режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получил награду как лучший фильм в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты".

10 Анастасия Приходько показала снимки в свадебном платье. Украинская певица Анастасия Приходько вышла замуж. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях, опубликовав свадебные фото.