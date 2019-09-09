Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье

В МИД призывают мировое сообщество не закрывать глаза на проходящие в Крыму незаконные местные выборы.
Министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" во временно оккупированном Крыму.
Денисова уверяет, что Клых не находится в реанимации.
Освобожден политзаключенный Станислав Клых в больнице, однако он не находится в реанимации.
Луценко считает, что Путин будет разыгрывать карту "обиды голландского общества".
В ситуации с боевиком "ДНР" Владимиром Цемахом Украина сделала все возможное, даже отложила обмен удерживаемыми для его допроса, заявляет Луценко.
Парламент Грузии утвердил правительство во главе с премьером Гахарией.
Парламент Грузии на пленарном заседании в воскресенье объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией.
Пилот Феррари Шарль Леклер стал победителем гонки Гран-при Италии.
На трассе в Монце завершилась гонка Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, вторым к финишу пришёл пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Третий результат показал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. Леклер всю гонку сдерживал сначала Хэмилтона, а после его ошибки и срезки первого поворота — Боттаса.
В рамках турнира UFC 242 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим в третьем раунде.
В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретились чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель титула временного чемпиона Дастин Порье.
Украинцы завоевали одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Европы по шашкам.
В Измире (Турция) завершился чемпионат Европы по шашкам среди мужчин и женщин с быстрой, молниеносной и классической игры. Сборная Украины отметилась во всех программах, завоевав 6 медалей (1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые).
Этап Кубка мира в Венгрии принес украинским спортсменам аж 5 наград.
7-го сентября украинские гимнасты завоевали пять наград на этапе Кубка мира в Венгрии.
Кинолента "Атлантида" одержала победу на кинофестивале "Горизонты".
Фильм-антиутопия о возвращении Донбасса режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получил награду как лучший фильм в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты".
Анастасия Приходько показала снимки в свадебном платье.
Украинская певица Анастасия Приходько вышла замуж. Об этом знаменитость сообщила в социальных сетях, опубликовав свадебные фото.
Меган Фокс снялась для игры Black Desert.
Black Desert - одна из тех корейских MMO, в которых есть богатый редактор персонажа, позволяющий создать грудастую эльфийку своей мечты. Недавно игра стала доступна на PlayStation 4, и по такому случаю Pearl Abyss выпустила ролик с актрисой Меган Фокс (Megan Fox) в главной роли.