Главные события 29 сентября: Украина в ПАСЕ, протесты в Москве, смерть Мешкова, матч Динамо - Днепр-1

1 Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько едет на заседание Ассамблеи с неофициальным визитом - в качестве гостя. На полях ассамблеи одной из самых крупных делегаций, российской, будут оппонировать не украинские депутаты.

2 В России отреагировали на призыв опубликовать стенограмму Зеленского и Путина. Президента Украины Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

3 На улицы Москвы вышло 9 тысяч человек. На согласованный с московскими властями митинг за освобождение политзаключенных, прошедший под хэштегом #отпускай, в воскресенье пришли по меньшей мере 9000 человек

4 В Киеве прошел Марш памяти трагедии в Бабьем Яру. Чтобы почтить память массового расстрела евреев, люди приехали из разных городов Украины, в частности, из Киева и области, Житомира, Харькова, Донецка, Славянска и др.

5 На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым Первый и единственный президент Автономной Республики Крым (1994-1995) Юрий Мешков, который две недели назад после инсульта был перевезен из больницы Турции в Московскую область (РФ), скончался в воскресенье днем на 74-м году жизни.

6 Киевское Динамо в домашнем матче девятого тура чемпионата Украины одолело СК Днепр-1. 29 сентября, в центральном поединке девятого тура чемпионата Украины Динамо встречалось с новичком УПЛ - СК Днепр-1. Матч проходил в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

7 Элина Свитолина в трёх сетах обыграла Анастасию Севастову на турнире в Пекине. На турнире WTA в Пекине (Китай) украинка Элина Свитолина в трех сетах взяла верх над представительницей Латвии Анастасией Севастовой 6-7 (4), 6-1, 6-2.

8 Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке. Американский спринтер Кристиан Коулман, накануне чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) избежавший дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов, одержал победу на стометровке.

9 Британский автогонщик Льюис Хэмилтон финишировал первым на Гран-при Формулы-1 в России. На трассе «Сочи Автодром» завершилась гонка Гран-при России. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель на старте гонки вышел в лидеры, однако после пит-стопа оказался позади напарника — Шарля Леклера.

10 Бренд Litkovskaya представил коллекцию Весна Лето 2020 на Парижской неделе моды. Постановку шоу разработал режиссер Алан Бадоев. Это – третья совместная работа Алана и Лили: до этого режиссер и дизайнер работали над показами SS18 'Laura’ и SS19 ‘Blue Rose’.

11 Около 60% деревьев Европы под риском исчезновения. По данным исследования Международной природоохранной группы, более половины деревьев, произрастающих только в Европе, находятся под угрозой исчезновения. В МСОП заявили, что в особой опасности оказались конский каштан и рябина.