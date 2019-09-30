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Понедельник, 30.09.2019
Главные события 29 сентября: Украина в ПАСЕ, протесты в Москве, смерть Мешкова, матч Динамо - Днепр-1
Главные события 29 сентября: Украина в ПАСЕ, протесты в Москве, смерть Мешкова, матч Динамо - Днепр-1
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Главные события 29 сентября: Украина в ПАСЕ, протесты в Москве, смерть Мешкова, матч Динамо - Днепр-1

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Главные события 29 сентября: Украина в ПАСЕ, протесты в Москве, смерть Мешкова, матч Динамо - Днепр-1
07:05 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Ясько едет на заседание ПАСЕ в одиночестве. Петиции к Зеленскому. Протесты в Москве. Марш Памяти трагедии в Бабьем Яру. Умер первый президент Крыма. Динамо одолело Днепр-1. Свитолина в Пекине. Новый альбом Тейлор Свифт.

  • 1

    Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько едет на заседание Ассамблеи с неофициальным визитом - в качестве гостя.

     

    На полях ассамблеи одной из самых крупных делегаций, российской, будут оппонировать не украинские депутаты.

  • 2

    В России отреагировали на призыв опубликовать стенограмму Зеленского и Путина.

    Президента Украины Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

  • 3

    На улицы Москвы вышло 9 тысяч человек.

    На согласованный с московскими властями митинг за освобождение политзаключенных, прошедший под хэштегом #отпускай, в воскресенье пришли по меньшей мере 9000 человек

  • 4

    В Киеве прошел Марш памяти трагедии в Бабьем Яру.

    Чтобы почтить память массового расстрела евреев, люди приехали из разных городов Украины, в частности, из Киева и области, Житомира, Харькова, Донецка, Славянска и др.

  • 5

    На 74-м году жизни скончался первый и единственный президент АР Крым

    Первый и единственный президент Автономной Республики Крым (1994-1995) Юрий Мешков, который две недели назад после инсульта был перевезен из больницы Турции в Московскую область (РФ), скончался в воскресенье днем на 74-м году жизни.

  • 6

    Киевское Динамо в домашнем матче девятого тура чемпионата Украины одолело СК Днепр-1.

    29 сентября, в центральном поединке девятого тура чемпионата Украины Динамо встречалось с новичком УПЛ - СК Днепр-1. Матч проходил в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

  • 7

    Элина Свитолина в трёх сетах обыграла Анастасию Севастову на турнире в Пекине.

    На турнире WTA в Пекине (Китай) украинка Элина Свитолина в трех сетах взяла верх над представительницей Латвии Анастасией Севастовой 6-7 (4), 6-1, 6-2.

  • 8

    Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке.

    Американский спринтер Кристиан Коулман, накануне чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) избежавший дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов, одержал победу на стометровке.

  • 9

    Британский автогонщик Льюис Хэмилтон финишировал первым на Гран-при Формулы-1 в России.

    На трассе «Сочи Автодром» завершилась гонка Гран-при России. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель на старте гонки вышел в лидеры, однако после пит-стопа оказался позади напарника — Шарля Леклера.

  • 10

    Бренд Litkovskaya представил коллекцию Весна Лето 2020 на Парижской неделе моды. Постановку шоу разработал режиссер Алан Бадоев.

    Это – третья совместная работа Алана и Лили: до этого режиссер и дизайнер работали над показами SS18 'Laura’ и SS19 ‘Blue Rose’.

  • 11

    Около 60% деревьев Европы под риском исчезновения.

    По данным исследования Международной природоохранной группы, более половины деревьев, произрастающих только в Европе, находятся под угрозой исчезновения. В МСОП заявили, что в особой опасности оказались конский каштан и рябина.

  • 12

    Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды

    Ни для кого не стало удивлением, что новый альбом Тейлор станет платиновым.

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ПАСЕ, Москва, ФК Динамо К, Элина Свитолина, Льюис Хэмилтон, Владимир Путин, Тейлор Свифт, Юрий Мешков, Владимир Зеленский, Днепр-1, Елизавета Ясько.
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