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Суббота, 12.10.2019
Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября
Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября
НАПК утвердило результаты проверок почти 50 деклараций
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Приметы и обряды на 12 октября - Феофанов день

Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября

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Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября
07:08 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Глава государства побывал в Одессе, где представил главу ОГА. Местные выборы в декабре. Донбасс и обвинения россиян. Сборная Украины против Литвы и др.

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Мстители, Украина, Формула-1, Донбасс, Футбол, Владимир Зеленский, День защитника Украины.
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