Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября

Зеленский в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу днем прибыл в Одессу в рамках рабочего визита в Одесскую область.
Глава государства сегодня окончательно определился с главой Одесской ОГА.
Владимир Зеленский прокомментировал грядущий национальный праздник День защитника Украины.
В Одессе члены "Штаба сопротивления капитуляции. Одесчина" передали Президенту Владимиру Зеленскому обращение с требованием не допустить имплементации в законодательство Украины так называемой "формулы Штайнмайера".
Делегация ВС Словакии на Донбассе
Делегация Вооруженных сил Словакии во главе с начальником Генерального штаба генералом Даниэлем Змеко посетила с официальным визитом район проведения операции объединенных сил (ООС).
Местные выборы в Украине
Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах.
Обвинения России в неразведении сил
Российское Министерство иностранных дел в официальном обращении заявило, что Украина не спешит с разведением сил возле Петровском и Золотом на Донбассе.
Владимир Путин заявлял, что Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил, но Украина должна проявить политическую волю.
Основные тезисы с 14-часового пресс-марафона Зеленского
Владимир Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон. Марафон транслировался онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко спрашивает у преемника Владимира Зеленского, где зарплаты по 4 тысячи долларов.
Гончарук об изменениях в законопроекте о рынке земли
Глава правительства рассказал о результатах диалога с фермерами о запуске рынка земли, после чего был изменен законопроект.
Йованович допросили в Конгрессе
Бывшая посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент.
Ситуация с Турцией и Сирией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию к сдержанности и ответственности в Сирии.
Президент Европейского Совета Дональд Туск осудил действия Турции в Сирии. Об этом он заявил 11 октября во время визита на Кипр.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видит у Турции намерения отказаться от операции в Сирии, несмотря на призывы международного сообщества.
Ураганная Формула-1
На автодроме в Сузуке завершились первая и вторая тренировки Гран-при Японии Формулы-1. Лучшее время в двух практиках показал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.
ФИА на официальном уровне объявила, что из-за угрозы супертайфуна Хагибис все мероприятия Гран-при Японии, запланированные на субботу, отменены.
Женский состав "Мститетелей"
Исполнительница главной роли в блокбастере "Капитан Марвел" Бри Ларсон сказала, что актрисы Marvel "страстно" хотят сделать фильм о женской команде супергероев. Издание Variety пишет, что она и ее коллеги уже говорили об этом с главой Marvel Кевином Файги.
Премия мира
Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.