Утренний дайджест главных новостей Украины и мира за 11 октября

2 Делегация ВС Словакии на Донбассе Делегация Вооруженных сил Словакии во главе с начальником Генерального штаба генералом Даниэлем Змеко посетила с официальным визитом район проведения операции объединенных сил (ООС).

3 Местные выборы в Украине Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах.

4 Обвинения России в неразведении сил Российское Министерство иностранных дел в официальном обращении заявило, что Украина не спешит с разведением сил возле Петровском и Золотом на Донбассе. Владимир Путин заявлял, что Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил, но Украина должна проявить политическую волю.

6 Гончарук об изменениях в законопроекте о рынке земли Глава правительства рассказал о результатах диалога с фермерами о запуске рынка земли, после чего был изменен законопроект.

7 Йованович допросили в Конгрессе Бывшая посол США в Украине Мари Йованович в речи перед законодателями Конгресса заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент.

9 Ураганная Формула-1 На автодроме в Сузуке завершились первая и вторая тренировки Гран-при Японии Формулы-1. Лучшее время в двух практиках показал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. ФИА на официальном уровне объявила, что из-за угрозы супертайфуна Хагибис все мероприятия Гран-при Японии, запланированные на субботу, отменены.

10 Женский состав "Мститетелей" Исполнительница главной роли в блокбастере "Капитан Марвел" Бри Ларсон сказала, что актрисы Marvel "страстно" хотят сделать фильм о женской команде супергероев. Издание Variety пишет, что она и ее коллеги уже говорили об этом с главой Marvel Кевином Файги.

11 Премия мира Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.