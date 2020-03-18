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Среда, 18.03.2020
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Всемирная пандемия: 3,5 тысяч человек намерены вернуться в Украину

Всемирная пандемия: 3,5 тысяч человек намерены вернуться в Украину
22:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Дещица говорит, что 3,5 тысячи украинцев зарегистрировались на эвакуацию из Польши.

Примерно 3,5 тыс. граждан Украины заполнили специальный формуляр на сайте посольства Украины в Польше, указав, что они не могут самостоятельно вернуться домой и ожидают помощи государства в организации их выезда.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Сейчас примерно 3,5 тыс. человек заявили, что хотят уехать из Польши", - сообщил Дещица.

По его словам, 20 марта будет организован выезд украинцев из Перемышля через Львов в Киев на четырёх поездах Укрзализныци.

Как стало известно, речь идет о поездах, которые выезжают из Перемышля в 10:18, 13:10, 15:45 и 18:59 (по местному времени). Ориентировочная стоимость билета на проезд во втором классе - 700 грн, в первом - 1000 грн. Продажа билетов будет осуществляться на сайте Укрзализныци. Об открытии онлайн-продажи билетов будет сообщено дополнительно. Дипломат обратил внимание на то, что граждане Украины должны будут добраться до Перемышля самостоятельно. В то же время, украинские консулы, почетные консулы в Польше, а также органы местной власти помогут им или добраться до Перемышля, или подскажут, каким образом они смогут это сделать до 20 марта.

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Посол Украины в РП также проинформировал, что с польской и чешской сторонами достигнута договоренность о вывозе граждан Украины из Чехии на польском поезде PKP Intercity.

"Как минимум, это произойдет с чешско-польской границы. Впрочем, с чешской стороной ведутся переговоры о том, чтобы поезд забрал наших граждан из Праги ", - констатировал украинский дипломат.

Дещица также сообщил, что с польской стороной достигнута договоренность о том, что компания SkyUp организует 21 марта специальные авиарейсы на коммерческой основе из аэропорта Варшавы в Борисполь. Стоимость авиабилета - примерно 160 долларов США. Он добавил, что если со стороны украинцев будет проявлен значительный интерес к такому перелету, то спецрейсов из Варшавы в Киев будет организовано несколько.

Посол Украины также отметил, что с польской стороной на всех уровнях достигнута договоренность о том, что в случае необходимости такие авиа- и железнодорожные спецрейсы можно будет снова организовать позже.

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Украинский дипломат сообщил, что на трех действующих пунктах пропуска на украинско-польской границе ("Дорогуск-Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская", "Корчева-Краковец") продолжают работать украинские консулы, которые помогают украинцам пересекать границу. Он сообщил, что значительных скоплений граждан Украины на границе не наблюдается, самые большие группы состоят из 50-80 человек. С польской стороны границы их забирает украинский автобус, предоставленный при содействии пограничной службы Украины, или же польские пограничники разрешают им в пешем порядке пересечь границу.

Дещица также сообщил, что на сегодняшний день не рассматривается вопрос о возобновлении работы пешеходного пункта пропуска "Медика-Шегини", поскольку три других действующих пункта пропуска сейчас справляются с нагрузкой.

Напомним: 

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Польша, Коронавирус, Андрей Дещица.
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