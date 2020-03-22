Коронавирус в Украине: ЦОЗ отчитался о проделанной за неделю работе

На фоне эпидемии коронавируса специалисты Центра общественного здоровья Украины подготовили проект приказа Минздрава о принудительной госпитализации.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ со ссылкой на отчет о проделанной за неделю работе (с 16 по 22 марта).
Сообщается также, что в Центре наработан проект рекомендаций о вскрытии тела умерших от Covid-19 лиц и внесены изменения в Рекомендаций для врачей первичной медицинской помощи при обращении лица с подозрением на коронавирус.
Среди прочего также направлено письмо в адрес Минсоцполитики и КГГА относительно упрощения порядка получения и распределения груза (товаров), полученного в качестве гуманитарной помощи.
Кроме того, ЦОЗ разработал рекомендации об оказании медицинской помощи иностранцам и проинформировал департаменты здравоохранения об очистке, дезинфекции и стерилизации наркозно-дыхательной аппаратуры.
Напомним:
В Министерстве здравоохранения Украины объяснили дисбаланс в последних данных Киевской горгосадминистрации и Центра общественного здоровья относительно зараженных коронавирусом в столице.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
По состоянию на 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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В мире 80% из тех, кто будет поражен коронавирусной инфекцией, перенесут её в легкой форме.
На сегодня в мире разрабатываются по меньшей мере 20 вакцин против коронавируса Covid-19.
Курящие граждане сильнее остальных подвержены заражению новым коронавирусом. Ученые объясняют это тем, что курильщики имеют более слабый иммунитет.
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