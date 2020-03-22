Коронавирус в Украине: ЦОЗ отчитался о проделанной за неделю работе

Новости Украины:Центр общественного здоровья подготовил проект приказа о принудительной госпитализации в Украине.

На фоне эпидемии коронавируса специалисты Центра общественного здоровья Украины подготовили проект приказа Минздрава о принудительной госпитализации.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ со ссылкой на отчет о проделанной за неделю работе (с 16 по 22 марта).

Сообщается также, что в Центре наработан проект рекомендаций о вскрытии тела умерших от Covid-19 лиц и внесены изменения в Рекомендаций для врачей первичной медицинской помощи при обращении лица с подозрением на коронавирус.

Среди прочего также направлено письмо в адрес Минсоцполитики и КГГА относительно упрощения порядка получения и распределения груза (товаров), полученного в качестве гуманитарной помощи.

Кроме того, ЦОЗ разработал рекомендации об оказании медицинской помощи иностранцам и проинформировал департаменты здравоохранения об очистке, дезинфекции и стерилизации наркозно-дыхательной аппаратуры.

Напомним: