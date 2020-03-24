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Мировая эпидемия: Инфицированных COVID-19 уже более 400 тысяч

Мировая эпидемия: Инфицированных COVID-19 уже более 400 тысяч
21:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В мире на сегодняшний день зафиксировали более 400 000 случаев заражения на коронавирус.

По состоянию на вечер 24 марта в мире уже 407 485 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Больше всего больных зафиксировано в Китае – 81 591, Италии – 69 176, США – 49 768, Испании – 39 676, Германии – 31 991, Иране – 24 811, Франции – 20 149.

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С начала пандемии в мире умерло 18 277 пациентов. Больше всего жертв в Италии – 6 820, тогда как в эпицентре коронавируса провинции Хубэй – 3 160. Выздоровели 104 204 больных.

В Украине уже трое погибших, всего заразилось 94, один человек выздоровел.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Украина дальше живет в режиме карантина и на фоне постоянных разговоров о возможном введении чрезвычайного положения. 

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта

Государства одно за другим вводят ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19.

Важно знать:

  • В Украине уже зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19;

  • Режим чрезвычайной ситуации введен в десяти регионах страны;

  • Еще два депутата Верховной рады заразились коронавирусом

  • Глава Минздрава Леонид Емец призывает ввести чрезвычайное положение, премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит для этого оснований;

  • По украинским лабораториям развозят тесты на коронавирус

  • Вместо апреля-июня призыв в Вооруженные силы состоится в мае-июле 2020 года.

Напомним: 

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Заболевание, Карантин, Инфекция, Пандемия, Заражение, Коронавирус.
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