Мировая эпидемия: Инфицированных COVID-19 уже более 400 тысяч

По состоянию на вечер 24 марта в мире уже 407 485 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.
Больше всего больных зафиксировано в Китае – 81 591, Италии – 69 176, США – 49 768, Испании – 39 676, Германии – 31 991, Иране – 24 811, Франции – 20 149.
С начала пандемии в мире умерло 18 277 пациентов. Больше всего жертв в Италии – 6 820, тогда как в эпицентре коронавируса провинции Хубэй – 3 160. Выздоровели 104 204 больных.
В Украине уже трое погибших, всего заразилось 94, один человек выздоровел.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Украина дальше живет в режиме карантина и на фоне постоянных разговоров о возможном введении чрезвычайного положения.
Государства одно за другим вводят ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19.
Важно знать:
В Украине уже зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19;
Режим чрезвычайной ситуации введен в десяти регионах страны;
Еще два депутата Верховной рады заразились коронавирусом
Глава Минздрава Леонид Емец призывает ввести чрезвычайное положение, премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит для этого оснований;
По украинским лабораториям развозят тесты на коронавирус
Вместо апреля-июня призыв в Вооруженные силы состоится в мае-июле 2020 года.
Напомним:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.