В Украину вернулись еще 13,5 тысяч граждан

Новости Украины:За минувшие сутки в Украину из-за пандемии коронавируса вернулись 13,5 тысяч украинцев, более 6,5 тысяч иностранцев покинули страну

За минувшие сутки в Украину вернулись 13,5 тыс. граждан страны, и более 6,5 тыс. иностранцев покинули страну, сообщили в Государственной пограничной службе Украины в четверг.

"Прошедшие сутки ознаменовались увеличением количества наших соотечественников, возвращающихся в Украину. В общем, вчера украинскую границу пересекли почти 22 тыс. человек, из которых более 13,5 тыс. - украинцы, которые вернулись из-за границы. Также на выезд оформлено 6670 иностранцев", - сообщает Госпогранслужба на своем сайте в четверг.

Кроме того, во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений за минувшие сутки пограничники провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 15,3 тыс. человек. Установленным порядком осуществляется оформление информативных согласий и памяток о самоизоляции.

3,8 тыс. украинцев, прибывших на пункты пропуска в пешем порядке, были перевезены при содействии Госпогранслужбы транспортными средствами, предоставленными местной властью и ГСЧС.

Также пограничники оформили в среду 2 эвакуационных поезда из Перемышля, которыми в Украину из Польши прибыли почти 1240 украинцев и 1 иностранец. Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания на COVID-19.

По словам главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, процент выявления пассажиров с повышенной температурой является сверхнизким.

"Это свидетельствует о том, и поступает информация, что люди, перед тем, как пересекают границу, употребляют жаропонижающие медицинские препараты и мы не можем выявлять лиц, которые не имеют ярко выраженных симптомов", - отметил Дейнеко.

В целом, по словам главы ГПСУ, в течение марта в Украину вернулись около 200 тысяч соотечественников.

В столичном аэропорту "Борисполь" оформили пассажиров с почти 30 эвакуационных авиарейсов.

Напомним, Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Напомним: