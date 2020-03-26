В Украину вернулись еще 13,5 тысяч граждан

За минувшие сутки в Украину вернулись 13,5 тыс. граждан страны, и более 6,5 тыс. иностранцев покинули страну, сообщили в Государственной пограничной службе Украины в четверг.
"Прошедшие сутки ознаменовались увеличением количества наших соотечественников, возвращающихся в Украину. В общем, вчера украинскую границу пересекли почти 22 тыс. человек, из которых более 13,5 тыс. - украинцы, которые вернулись из-за границы. Также на выезд оформлено 6670 иностранцев", - сообщает Госпогранслужба на своем сайте в четверг.
Кроме того, во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений за минувшие сутки пограничники провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 15,3 тыс. человек. Установленным порядком осуществляется оформление информативных согласий и памяток о самоизоляции.
3,8 тыс. украинцев, прибывших на пункты пропуска в пешем порядке, были перевезены при содействии Госпогранслужбы транспортными средствами, предоставленными местной властью и ГСЧС.
Также пограничники оформили в среду 2 эвакуационных поезда из Перемышля, которыми в Украину из Польши прибыли почти 1240 украинцев и 1 иностранец. Пограничники вместе с представителями санитарно-карантинного подразделения провели комплекс проверочных мероприятий, направленных на выявление среди пассажиров признаков заболевания на COVID-19.
По словам главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, процент выявления пассажиров с повышенной температурой является сверхнизким.
"Это свидетельствует о том, и поступает информация, что люди, перед тем, как пересекают границу, употребляют жаропонижающие медицинские препараты и мы не можем выявлять лиц, которые не имеют ярко выраженных симптомов", - отметил Дейнеко.
В целом, по словам главы ГПСУ, в течение марта в Украину вернулись около 200 тысяч соотечественников.
В столичном аэропорту "Борисполь" оформили пассажиров с почти 30 эвакуационных авиарейсов.
Напомним, Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.