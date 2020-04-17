Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине количество заболевших коронавирусом возросло до 4662, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки обнаружили 501 новый случай.

И 501 нового случая заболевания - 31 у детей и 91 у медработников.

"Это новый антирекорд заболевших за сутки. Госпитализировали 256 человек, из них 11 детей и 12 медработников. Выздоровели за сутки 60 человек, в том числе т

Из всего количества заболевших COVID-19 - 320 детей и 879 медицинских работников. Из выздоровевших - 12 детей и 42 медработника.

За все время в лабораторию Центра общественного здоровья поступила информация о 15488 подозрениях на коронавирус, в том числе 1137 - за минувшие сутки.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 17.04.2020

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине было 4 тыс 161 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, количество выздоровевших пациентов (186) превысило количество летальных случаев (116). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 9, количество случаев выздоровления - на 60.

В то же время, шестой день подряд количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19, и разрыв продолжает увеличиваться: если по состоянию на утро 10 апреля в Украине было 69 умерших и 61 выздоровевший, то на утро 11 апреля – 73 умерших и 79 выздоровевших, 12 апреля – 83 умерших и 89 выздоровевших, 13 апреля – 93 умерших и 97 выздоровевших, 14 апреля – 98 умерших и 119 выздоровевших, 15 апреля – 108 умерших и 143 выздоровевших, 16 апреля – 116 умерших и 186 выздоровевших.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 17 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 145 533 человек.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 33 268 человек, в Италии — 22 170 человек, в Испании — 19 315 и Франции — 17 920 и в Великобритании — 13 729.

Всего в мире 2 158 594 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 543 732 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (671 151), Испания (184 948), Италия (168 941), Франция (147 091), Германия (137 698), Великобритания (104 146), Китай (83 428) и Иран (77 995).

Заражение коронавирусом по разным странам на 17.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Как сообщалось, ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

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