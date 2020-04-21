Карта коронавируса в Украине и мире 21 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на утром 21 апреля достигло 6125 человек. За прошедшие сутки их число выросло на 415.

Суточный прирост новых случаев составил 7,2%.

Среди заболевших госпитализированы 2036 человек (+126 за сутки), в том числе 97 детей. Остальные 4089 пациентов находятся на амбулаторном лечении, в том числе 302 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек (+10 за сутки); вылечились 367 (+8 за сутки). Около 86% умерших - люди старше 50 лет.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 21.04.2020

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине было 5 тыс 710 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, количество выздоровевших пациентов (359) превышало количество летальных случаев (151). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления - на 8.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 20 апреля в мире зарегистрировали 2 495 296 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. 171 064 человек скончались. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Франции. Лидером по числу инфицированных также остаются США. Заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 42 335, заболевших - 787 370.

Испания сообщает о 200210 случаях COVID-19, летальных случаев - 20 852.

В Италии заразились 181 228 людей, 24 114 случаев - летальные.

Во Франции умерли 20 292 человека, в Великобритании - 16 550, в Германии - 4 862, в Иране - 5 209, в Турции - 2 140, в Бельгии - 5 828, в Нидерландах - 3 764.

В России число зараженных достигло 47 121 человека, из которых 405 умерли, в Беларуси - 6 264, умерли - 51; в Польше - 9 593, умерли - 380; в Молдове - 2 548, умерли - 70; в Венгрии - 1 984, умерли - 199; в Румынии - 8 936, умерли - 478; в Словакии - 1 173, умерли - 13.

Заражение коронавирусом по разным странам на 21.04.2020

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что мир еще не прошел пик пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

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