Главные события недели: коронавирус и ослабление карантина, рынок земли, шестая годовщина трагедии в Одессе и другое

1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 "Дия": Услуги для безработных появились на госпортале На онлайн-портале государственных услуг "Дия" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице.

3 Президент подписал закон о рынке земли Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

4 НСЗУ: медгарантии обеспечивают бесплатное питание в больницах для пациентов Программа медицинских гарантий обеспечивает пациентам бесплатное питание в больницах в Украине.

6 В Раде хотят освободить от налогов медиков, которые помогают в борьбе с COVID-19 Верховная Рада поддержала за основу изменения в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезнью (COVID-19).

8 Премьер РФ заразился COVID-19 У главы правительства РФ Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.

9 Послабление карантина и перерасчет пенсий: какие изменения ждут украинцев в мае Самые важные нововведения, которые принесет с собой последний месяц весны.

10 Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантина Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантинных мер. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, указав, что знает о трудностях карантина, и власть делает все, чтобы хоть немного облегчить жизнь людям.

11 Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко объяснил смягчение карантина в городе "социальной несправедливостью". Городская власть Черкасс несколько смягчила карантин с 1 мая, однако полностью его не отменяла. Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал решение властей Черкасс смягчить карантин в городе с 1 мая и заявил, что оценку таким действиям дадут правоохранительные органы. Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение исполкома об ослаблении карантина. Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на открытое уголовное производство из-за ослабления карантина в городе и заявил, что таким решением город восстановил "социальную справедливость".

12 Ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции ЕС против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию по санкциям против РФ.

13 Шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда во время массовых беспорядков погибли до полусотни человек. В Одессе 2 мая исполняется шесть лет со дня страшной трагедии, когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. Во время мероприятий по случаю годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, грубых нарушений не выявлено, к административной ответственности привлечены трое человек. Президент Украины Владимир Зеленский назвал события в Одессе 2 мая 2014 года тяжелым эпизодом украинской новой истории. Трагические события в Одессе 2 мая 2014 года были очередным элементом реализации Россией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации Востока и Юга Украины через создание так называемых "народных республик". Об этом сообщает пресс-служба МИДа Миссия ООН по правам человека констатировала отсутствие прогресса в расследовании дел и в судебных процессах относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе.

14 Буксир "Яны Капу" после плена и ремонта вернулся в Одессу. Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительных работ по восстановлению на военно-морской базе г. Очаков вернулся в Одессу.

15 НБУ прогнозирует падение реальных доходов украинцев из-за "коронакризиса". Номинальные и реальные доходы украинцев во втором квартале 2020 года снизятся. Такие выводы обнародовали эксперты Национального банка Украины в "инфляционном отчете" за апрель

16 ФИФА предложила делать пять замен в матче ФИФА предложила командам проводить до пяти замен в матче, когда сезон возобновится. Ротация футболистов снизит нагрузки на игроков во время рестарта соревнований.

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19 Биатлонный календарь но сезон-2020/21 Биатлонный сезон пройдет с ноября по март, если ситуация с коронавирусом стабилизируется.

20 Лобановский вошел в список лучших тренеров в истории футбола Украинец Валерий Лобановский вошел в ТОП-10 тренеров всех времен по версии FourFourTwo.

21 Юрай Санитра возглавил обе сборные Украины по биатлону После долгих разговоров и дискуссий касательно кандидатуры главного тренера сборной Украины, Федерация биатлона приняла окончательное решение. Тренерский штаб обеих команд возглавит словацкий специалист Юрай Санитра, ранее 4 года работавший с мужчинами.

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23 Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу в прямом эфире на своем Instagram-аккаунте признался, почему перешел из Барселоны в Реал.

24 "Реальный мир Гарри и Меган": в свет выйдет книга о секретах королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри решились раскрыть собственную историю в биографической книге "Современные королевские особы в деталях: реальный мир Гарри и Меган".

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27 В США опубликовали сборник рассказов Оксаны Забужко Сборник рассказов Оксаны Забужко "Your Ad Could Go Here" вошла в список самых ожидаемых новинок The New York Times.

28 Крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не может состояться в этом году. Из-за пандемии коронавируса крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не состоится в 2020 году.

29 Киевский фестиваль UPark перенесли из-за коронавируса на 2021 год. Как сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей.

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31 Фестиваль Docudays UA назвал победителей 17-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей.