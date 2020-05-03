Главные события недели: коронавирус и ослабление карантина, рынок земли, шестая годовщина трагедии в Одессе и другое

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
"Дия": Услуги для безработных появились на госпортале
На онлайн-портале государственных услуг "Дия" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице.
Президент подписал закон о рынке земли
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
НСЗУ: медгарантии обеспечивают бесплатное питание в больницах для пациентов
Программа медицинских гарантий обеспечивает пациентам бесплатное питание в больницах в Украине.
Ослабление ограничений в Украине
Несмотря на то, что карантин в Украине планируют начать снимать с 11 мая, образовательные учреждения не станут открывать сразу же.
Объекты индустрии красоты могут заработать в мае, если до тех пор не будет резкого увеличения числа больных COVID-19.
Кабинет Министров на следующем заседании планирует рассмотреть ряд решений относительно ослабления карантина, министерства уже нарабатывают критерии для объектов, которые будут постепенно открываться.
В Раде хотят освободить от налогов медиков, которые помогают в борьбе с COVID-19
Верховная Рада поддержала за основу изменения в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания среди людей коронавирусной болезнью (COVID-19).
Керченский вопрос: Порошенко призвал отсудить у РФ компенсацию в Международном арбитраже
Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал власть Украины довести до конца в Международном арбитраже дело против России за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию.
Премьер РФ заразился COVID-19
У главы правительства РФ Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.
Послабление карантина и перерасчет пенсий: какие изменения ждут украинцев в мае
Самые важные нововведения, которые принесет с собой последний месяц весны.
Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о подготовке к постепенному смягчению карантинных мер.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, указав, что знает о трудностях карантина, и власть делает все, чтобы хоть немного облегчить жизнь людям.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко объяснил смягчение карантина в городе "социальной несправедливостью".
Городская власть Черкасс несколько смягчила карантин с 1 мая, однако полностью его не отменяла.
Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал решение властей Черкасс смягчить карантин в городе с 1 мая и заявил, что оценку таким действиям дадут правоохранительные органы.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс жестким реагированием на решение исполкома об ослаблении карантина.
Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина.
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко отреагировал на открытое уголовное производство из-за ослабления карантина в городе и заявил, что таким решением город восстановил "социальную справедливость".
Ситуация с коронавирусом не повлияет на санкции ЕС против России.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию по санкциям против РФ.
Шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда во время массовых беспорядков погибли до полусотни человек.
В Одессе 2 мая исполняется шесть лет со дня страшной трагедии, когда марш за единство Украины после серии провокаций перерос в уличные столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами.
Во время мероприятий по случаю годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, грубых нарушений не выявлено, к административной ответственности привлечены трое человек.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал события в Одессе 2 мая 2014 года тяжелым эпизодом украинской новой истории.
Трагические события в Одессе 2 мая 2014 года были очередным элементом реализации Россией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации Востока и Юга Украины через создание так называемых "народных республик". Об этом сообщает пресс-служба МИДа
Миссия ООН по правам человека констатировала отсутствие прогресса в расследовании дел и в судебных процессах относительно событий 2 мая 2014 года в Одессе.
Буксир "Яны Капу" после плена и ремонта вернулся в Одессу.
Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительных работ по восстановлению на военно-морской базе г. Очаков вернулся в Одессу.
НБУ прогнозирует падение реальных доходов украинцев из-за "коронакризиса".
Номинальные и реальные доходы украинцев во втором квартале 2020 года снизятся. Такие выводы обнародовали эксперты Национального банка Украины в "инфляционном отчете" за апрель
ФИФА предложила делать пять замен в матче
ФИФА предложила командам проводить до пяти замен в матче, когда сезон возобновится. Ротация футболистов снизит нагрузки на игроков во время рестарта соревнований.
Ушел из жизни великий французский футболист
Сент-Этьен сообщил о смерти своего бывшего игрока и тренера Робера Эрбена. Причиной стали проблемы с сердцем.
Назван лучший футболист XXI века
Портал Besoccer совместно с ProFootballDB представил рейтинг лучших футболистов XXI века.
Биатлонный календарь но сезон-2020/21
Биатлонный сезон пройдет с ноября по март, если ситуация с коронавирусом стабилизируется.
Лобановский вошел в список лучших тренеров в истории футбола
Украинец Валерий Лобановский вошел в ТОП-10 тренеров всех времен по версии FourFourTwo.
Юрай Санитра возглавил обе сборные Украины по биатлону
После долгих разговоров и дискуссий касательно кандидатуры главного тренера сборной Украины, Федерация биатлона приняла окончательное решение. Тренерский штаб обеих команд возглавит словацкий специалист Юрай Санитра, ранее 4 года работавший с мужчинами.
Швейцария отказалась от проведения чемпионата мира по хоккею
Швейцария не будет настаивать на переносе домашнего хоккейного чемпионата мира на 2021 год.
Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал
Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу в прямом эфире на своем Instagram-аккаунте признался, почему перешел из Барселоны в Реал.
"Реальный мир Гарри и Меган": в свет выйдет книга о секретах королевской семьи
Меган Маркл и принц Гарри решились раскрыть собственную историю в биографической книге "Современные королевские особы в деталях: реальный мир Гарри и Меган".
Forbes создал рейтинг дизайнеров масок: украинский бренд в списке
Мировые дома мод приспособили новые коллекции под современные условия пандемии и превратили защитные маски на настоящий тренд.
Организаторы премии "Оскар" изменили правила отбора фильмов на 2021 год
Сообщается, что такое упрощение будет иметь разовый характер, потому что в будущем это правило будет восстановлено.
В США опубликовали сборник рассказов Оксаны Забужко
Сборник рассказов Оксаны Забужко "Your Ad Could Go Here" вошла в список самых ожидаемых новинок The New York Times.
Крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не может состояться в этом году.
Из-за пандемии коронавируса крупнейший фестиваль Восточной Европы Sziget Festival не состоится в 2020 году.
Киевский фестиваль UPark перенесли из-за коронавируса на 2021 год.
Как сообщают организаторы на странице мероприятия в Facebook, ситуация, которая сложилась в Украине и мире просто не оставляет шансов на проведение летних фестивалей.
Илон Маск решил продать почти все свое имущество
Миллиардер также признался, что его беременная девушка Граймс очень злится из-за такого решения.
Фестиваль Docudays UA назвал победителей
17-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей.
Марсоход Curiosity может прекратить работу
Программа NASA по исследованию Марса находится под угрозой.