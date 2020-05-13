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Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
14:37 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:

 

Коронавирус в Украине

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 16 425 человек, из них 1130 детей и 3208 медработника.

За сутки обнаружили 402 новых случая, из них 25 детей и 94 медика. Госпитализировали 174 человека. За сутки умерли 14 человек, выздоровело рекордное количество пациентов - 343.

В целом выздоровели 3716 человек, умерли 439. За прошлые сутки совершили 7239 исследований методом ПЦР..

В разрезе регионов самое большое количество заболевших за сутки подтвердили в Харьковской области (49), Черновицкой (48) и Винницкой области (48), Киеве (30).

Заражение коронавирусом по областям Украины на 13.05.2020

На госпитализацию за сутки было направлено 138 человек, в том числе 8 детей и 17 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 5 148 пациентам, из них 205 детям и 571 медицинскому работнику). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 7 человек (с начала пандемии – 218, в том числе один ребенок и 19 медиков).

Лабораторно исследовано 192 247 образцов методом ПЦР, в том числе 4 940 за минувшие сутки.

Коронавирус в мире

По состоянию на 13 мая COVID-19 заболели 4 342 453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1 602 443 – выздоровели.

Отмечается, что 46 342 человека или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии. Коронавирусную болезнь зафиксировали в 212 странах и территориях.

В тройку лидеров по количеству больных входят США (1 408 636 человек), Испания (269 520) и РФ (232 243). На четвертом месте – Великобритания (226 463). Далее идут Италия (221 216), Франция (178 225), Бразилия (178 214), Германия (173 171), Турция (141 475), Иран (110 767) и Китай (82 926).

В США также зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 – 83 425.

Еще 296 746 человек там выздоровели. За минувшие сутки в США зарегистрировали более 22 тысяч новых случаев заболевания.

 Заражение коронавирусом по разным странам на 13.05.2020

В Испании - более 26 тысяч человек умерли от коронавируса и выздоровели почти 180 тысяч. За минувшие сутки в стране зафиксировано более 1,3 тыс. новых случаев болезни. В России от осложнений, вызванных коронавирусом умерли 2 116 больных. За сутки там подтвердили 10 899 новых инфицирований.

В Бразилии – более 9 тысяч (за минувшие сутки и утро), в Великобритании – 3,4 тысячи, в Турции – 1,7 тысячи, в Испании – 1,3 тысячи. В Китае – за минувшие сутки и утро зафиксированы восьмеро новых больных коронавирусом.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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