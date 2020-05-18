Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в Киеве: коронавирус подтвердили еще у 41 человека
COVID-19 в Киеве: коронавирус подтвердили еще у 41 человека
Стало известно, когда в Украине заработает автофиксация нарушений ПДД
Стало известно, когда в Украине заработает автофиксация нарушений ПДД
Беленюк: Спорт может являться инструментом политической пропаганды
Беленюк: Спорт может являться инструментом политической пропаганды
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 мая

Карта коронавируса в Украине и мире 18 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Смотрите фото (5)
Карта коронавируса в Украине и мире 18 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
13:05 Сегодня Телеграф Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

За истекшие сутки в Украине подтверждено 325 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число инфицированных достигло 18 616.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). Ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях.

С начала эпидемии от осложнений коронавируса скончалось 535 пациентов (21 летальный случай за сутки).

К настоящему моменту от СOVID-19 вылечилось 5 276 украинцев, вчера зафиксировано еще 160 случаев выздоровления.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 18.05.2020

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 315 тыс. 225 человек. Всего в мире, по данным университета, насчитывается 4 млн 716 тыс. 513 инфицированных COVID-19, излечились более 1,7 млн.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 486 тыс. 657 (89 тыс. 562 скончавшихся), Великобритании - 244 тыс. 995 (34 тыс. 716), Бразилии - 2413 тыс. 80 (16 тыс. 122), Испании - 230 тыс. 698 (27 тыс. 563 - данные на воскресенье), Италии - 225 тыс. 435 (31 тыс. 908), Франции - 179 тыс. 693 (28 тыс. 111), Германии - 176 тыс. 369 (7 тыс. 962), Турции - 149 тыс. 435 (4 тыс. 140), Иране - 120 тыс. 198 (6 тыс. 988).

 В России наметилась тенденция к снижению ежедневного прироста новых случаев коронавирусной инфекции: этот показатель вновь обновил минимум за последние полмесяца и упал ниже отметки в 9 тыс.

За последние сутки подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 926 в 81 регионе, в том числе выявлено активно 3577 (40,1%) без клинических проявлений.

Заражение коронавирусом по разным странам на 18.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Средний уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 40,6. В США он достиг 275 человек, Испании - 591, Великобритании - 511, Италии - 528, Бразилии - 76, Франции - 431, Германии - 96, Турции - 49, Иране - 83.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Карта распространения коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
03 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
04 Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
05 Погода на неделю: в Украине прогнозируют грозы, ветер и заморозки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пляжный сезон на карантине: что планирует Минздрав
Пляжный сезон на карантине: что планирует Минздрав
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Ирина Билык собрала на одном фото двух сыновей и будущую невестку
Ирина Билык собрала на одном фото двух сыновей и будущую невестку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь