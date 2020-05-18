Карта коронавируса в Украине и мире 18 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

За истекшие сутки в Украине подтверждено 325 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число инфицированных достигло 18 616.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). Ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях.

С начала эпидемии от осложнений коронавируса скончалось 535 пациентов (21 летальный случай за сутки).

К настоящему моменту от СOVID-19 вылечилось 5 276 украинцев, вчера зафиксировано еще 160 случаев выздоровления.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 18.05.2020

Коронавирус в мире

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 315 тыс. 225 человек. Всего в мире, по данным университета, насчитывается 4 млн 716 тыс. 513 инфицированных COVID-19, излечились более 1,7 млн.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 486 тыс. 657 (89 тыс. 562 скончавшихся), Великобритании - 244 тыс. 995 (34 тыс. 716), Бразилии - 2413 тыс. 80 (16 тыс. 122), Испании - 230 тыс. 698 (27 тыс. 563 - данные на воскресенье), Италии - 225 тыс. 435 (31 тыс. 908), Франции - 179 тыс. 693 (28 тыс. 111), Германии - 176 тыс. 369 (7 тыс. 962), Турции - 149 тыс. 435 (4 тыс. 140), Иране - 120 тыс. 198 (6 тыс. 988).

В России наметилась тенденция к снижению ежедневного прироста новых случаев коронавирусной инфекции: этот показатель вновь обновил минимум за последние полмесяца и упал ниже отметки в 9 тыс.

За последние сутки подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 926 в 81 регионе, в том числе выявлено активно 3577 (40,1%) без клинических проявлений.

Заражение коронавирусом по разным странам на 18.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Средний уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 40,6. В США он достиг 275 человек, Испании - 591, Великобритании - 511, Италии - 528, Бразилии - 76, Франции - 431, Германии - 96, Турции - 49, Иране - 83.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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