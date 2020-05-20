Карта коронавируса в Украине и мире 20 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие стуки, по данным Минздрава, зафиксировано 354 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 16 ранее заболевших скончались, 323 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 260 новых случаях инфицирования вирусом, а утром 18 мая – о 325 новых заболевших.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 19 230 человека ( в т. ч, 1376 - детей и 3 757 медиков), из них - 564 летальных, 5 955 человек выздоровели.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки в Черновицкой - 54 , Волынской – 41 областях, в Киеве – 51 случаев.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 20.05.2020

Из 564 человек, умерших в результате вызванных болезнью осложнений, 27 - медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 5 955 пациентов уже выздоровели, в частности 1 544 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Всего в Украине исследовано 248 529 образцов методом ПЦР.

Коронавирус в мире

Число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 4,9 млн.

Зарегистрировано более 325 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом.

Между тем, более 1,97 млн заболевших выздоровели, что составляет почти 40% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящий момент болеют более 2,7 млн человек.

Заражение коронавирусом по разным странам на 20.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных COVID-19 приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. скончались.

В тройку с самой непростой эпидемиологической ситуацией входят также Испания и Россия.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины