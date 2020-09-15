Итоги 15 сентября: Реформы военкоматов и коронавирус в Украине

За сутки во всем мире зафиксировано 4 326 летальных случаев. В МОН рассказали, перейдут ли все школы на дистанционное обучение. ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов.

Коронавирус в Украине и мире

За сутки во всем мире зафиксировано 4 326 летальных случаев.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов

ВР приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" (№ 3553).

ВРУ приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации, определенный главой государства как безотлагательный.

В МОН рассказали, перейдут ли все школы на дистанционное обучение

Учиться школьники будут дистанционно или очно зависеть от карантинного зонирования, которое сейчас действует в стране. Об этом в эфире телеканала рассказал и. о министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Рим-2020: Свитолина и Ястремская разгромлены в паре

В ночь на 15 сентября (время киевское) состоялся последний поединок в финале Западной конференции Вегас Голден Найтс - Даллас Старз.

У футболиста Зари перед матчем с Шахтером обнаружили коронавирус

Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Рим-2020: Свитолина и Ястремская разгромлены в паре

В сети появился дублированный трейлер фильма "Не время умирать" с Рами Малеком

Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Ролик рассказывает нам о главном злодее картины - Сафине.

Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"

Актриса Дарья Петрожицкая вылечилась от коронавируса. Результат ее контрольного теста на Covid-19 - отрицательный.

Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок

Компания Google начала рассылать приглашение на мероприятие, которое пройдет в США 30 сентября.

Онлайн-трансляция презентации новинок Apple

Сегодня, 15 сентября, в 20.00 по Киеву начнется презентация новых устройств Apple.