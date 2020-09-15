Итоги 15 сентября: Реформы военкоматов и коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине и мире
За сутки во всем мире зафиксировано 4 326 летальных случаев.
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.
ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов
ВР приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" (№ 3553).
ВРУ приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации, определенный главой государства как безотлагательный.
В МОН рассказали, перейдут ли все школы на дистанционное обучение
Учиться школьники будут дистанционно или очно зависеть от карантинного зонирования, которое сейчас действует в стране. Об этом в эфире телеканала рассказал и. о министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Рим-2020: Свитолина и Ястремская разгромлены в паре
В ночь на 15 сентября (время киевское) состоялся последний поединок в финале Западной конференции Вегас Голден Найтс - Даллас Старз.
У футболиста Зари перед матчем с Шахтером обнаружили коронавирус
Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.
Рим-2020: Свитолина и Ястремская разгромлены в паре
В сети появился дублированный трейлер фильма "Не время умирать" с Рами Малеком
Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Ролик рассказывает нам о главном злодее картины - Сафине.
Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"
Актриса Дарья Петрожицкая вылечилась от коронавируса. Результат ее контрольного теста на Covid-19 - отрицательный.
Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок
Компания Google начала рассылать приглашение на мероприятие, которое пройдет в США 30 сентября.
Онлайн-трансляция презентации новинок Apple
Сегодня, 15 сентября, в 20.00 по Киеву начнется презентация новых устройств Apple.