Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 15 сентября: Реформы военкоматов и коронавирус в Украине
Итоги 15 сентября: Реформы военкоматов и коронавирус в Украине
Онлайн-трансляция презентации новинок Apple
Онлайн-трансляция презентации новинок Apple
Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
Брэд Питт и Дженнифер Энистон наконец-то снова вместе: счастливые фото
Питт и Энистон наконец-то снова вместе (Фото)

Итоги 15 сентября: Реформы военкоматов и коронавирус в Украине

Итоги 15 сентября: Реформы военкоматов и коронавирус в Украине
Обновлено 21:44 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
За сутки во всем мире зафиксировано 4 326 летальных случаев. В МОН рассказали, перейдут ли все школы на дистанционное обучение. ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов.

Коронавирус в Украине и мире

люди в масках

За сутки во всем мире зафиксировано 4 326 летальных случаев.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

ВР одобрила законопроект о реформировании военкоматов

Военкомат в Украине

ВР приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" (№ 3553).

ВРУ приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации, определенный главой государства как безотлагательный. 

В МОН рассказали, перейдут ли все школы на дистанционное обучение

Школьники в масках

Учиться школьники будут дистанционно или очно зависеть от карантинного зонирования, которое сейчас действует в стране. Об этом в эфире телеканала рассказал и. о министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Рим-2020: Свитолина и Ястремская разгромлены в паре

Определился первый финалист Кубка Стэнли

В ночь на 15 сентября (время киевское) состоялся последний поединок в финале Западной конференции Вегас Голден Найтс - Даллас Старз.

У футболиста Зари перед матчем с Шахтером обнаружили коронавирус

У футболиста Зари перед матчем с Шахтером обнаружили коронавирус

Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

Рим-2020: Свитолина и Ястремская разгромлены в паре

Рим-2020: Свитолина и Ястремская разгромлены в паре

В сети появился дублированный трейлер фильма "Не время умирать" с Рами Малеком

Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Ролик рассказывает нам о главном злодее картины - Сафине.

Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"

Дарья Петрожицкая

Актриса Дарья Петрожицкая вылечилась от коронавируса. Результат ее контрольного теста на Covid-19 - отрицательный.

Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок

Google

Компания Google начала рассылать приглашение на мероприятие, которое пройдет в США 30 сентября.

Онлайн-трансляция презентации новинок Apple

Онлайн-трансляция презентации новинок Apple

Сегодня, 15 сентября, в 20.00 по Киеву начнется презентация новых устройств Apple.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Обучение, МОН, Карантин, Военкомат, Коронавирус, ОП, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"
04 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
05 Неприятный запах изо рта утром: как избежать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: в Португалии снова вводят режим чрезвычайной ситуации
Пандемия COVID-19: в Португалии снова вводят режим чрезвычайной ситуации
У экс-главы &quot;Укравтодора&quot; в тайниках нашли наличных на миллион евро
У экс-главы "Укравтодора" в тайниках нашли наличных на миллион евро
Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада
Дональд Трамп признался, что хотел ликвидировать Асада
СМИ: Звезда &quot;Страны Лавкрафта&quot; сыграет антагониста в &quot;Человеке-муравье 3&quot;
СМИ: Звезда "Страны Лавкрафта" сыграет антагониста в "Человеке-муравье 3"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь