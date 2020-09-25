Катастрофа в Чугуеве, стрельба в Харькове и коронавирус у Макаревича: главные новости 25 сентября

Коронавирус за сутки убил 70 украинцев. Макаревич переболел коронавирусом. Под Харьковом разбился самолет.

Коронавирус за сутки убил 70 украинцев

За сутки 25 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 565 человек, умерли от осложнений 70 больных, выздоровели 1 675 человека.

В Харькове возле банка подстрелили женщину: первые детали и видео

В Харькове произошло нападение на женщину. Преступник стрелял, после чего угнал автомобиль.

Под Харьковом разбился самолет

Сегодня в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся.

Онлайн хроника по данному инциденту.

94-летний ведущий за считанные часы побил рекорд популярности в Instagram

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала новый рекорд популярности в Instagram. Британский телеведущий Дэвид Аттенборо обогнал Дженнифер Энистон и набрал миллион подписчиков быстрее всех.

Смеявшийся над коронавирусом художник Юрий Бондар умер от Covid-19

От осложнений, вызванных Covid-19, умер член Национального союза художников Украины Юрий Боднар. На момент смерти живописцу было 65 лет.

Температуры не было: Макаревич переболел коронавирусом

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме.

Состоялся релиз видеоигры Mafia: Definitive Edition - первые оценки

Mafia Definitive Edition добралась до релиза. Пока геймеры только начинают знакомиться с игрой, журналисты уже успели наиграться и даже поставить оценку последнему проекту Hangar 13.

Биатлонист Пидручный заразился коронавирусом и пропустит серьезную гонку

Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заболел на коронавирус.

Украинка Марта Костюк впервые пробилась на "Ролан Гаррос"

Марта Костюк завоевала право выступать в основной сетке Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос").