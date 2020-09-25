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Пятница, 25.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Крушение самолета под Харьковом: все подробности онлайн
Крушение самолета под Харьковом: все подробности онлайн
Катастрофа в Чугуеве, стрельба в Харькове и коронавирус у Макаревича: главные новости 25 сентября
Катастрофа в Чугуеве, стрельба в Харькове и коронавирус у Макаревича: главные новости 25 сентября
Отказал двигатель? Появилась первая версия крушения Ан-26 под Харьковом
Отказал двигатель? Появилась первая версия крушения Ан-26 под Харьковом
Skoda рассказала, какой будет новая Fabia и назвала дату выхода
Skoda рассказала, какой будет новая Fabia и назвала дату выхода

Катастрофа в Чугуеве, стрельба в Харькове и коронавирус у Макаревича: главные новости 25 сентября

Катастрофа в Чугуеве, стрельба в Харькове и коронавирус у Макаревича: главные новости 25 сентября
Обновлено 23:05 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус за сутки убил 70 украинцев. Макаревич переболел коронавирусом. Под Харьковом разбился самолет.

Коронавирус за сутки убил 70 украинцев

дезинфекция авто

За сутки 25 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 565 человек, умерли от осложнений 70 больных, выздоровели 1 675 человека.

В Харькове возле банка подстрелили женщину: первые детали и видео

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В Харькове произошло нападение на женщину. Преступник стрелял, после чего угнал автомобиль.

Под Харьковом разбился самолет

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Сегодня в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся.

Онлайн хроника по данному инциденту.

94-летний ведущий за считанные часы побил рекорд популярности в Instagram

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Книга рекордов Гиннесса зафиксировала новый рекорд популярности в Instagram. Британский телеведущий Дэвид Аттенборо обогнал Дженнифер Энистон и набрал миллион подписчиков быстрее всех.

Смеявшийся над коронавирусом художник Юрий Бондар умер от Covid-19

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От осложнений, вызванных Covid-19, умер член Национального союза художников Украины Юрий Боднар. На момент смерти живописцу было 65 лет.

Температуры не было: Макаревич переболел коронавирусом

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Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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