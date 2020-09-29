Итоги 29 сентября: COVID-19 у Порошенко, скандальное заявление Фокина по Донбассу и торнадо на юге Украины

В Украине от коронавируса умерло уже более 4 тысяч человек
За сутки 28 сентября диагноз COVID-19 подтвердили 3 627 людям, 69 больных умерли, выздоровели 1 797 пациентов.
Петр Порошенко заразился коронавирусом
Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что болен коронавирусом.
Фокину ответили по поводу доказательств войны с Россией на Донбассе
На заседании комитета ВРУ Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. В сети ответили на это наглядным видео доказательств. В комитете инициировали исключение Фокина их ТКГ.
На юге Украины пронесся мощный торнадо: фото и видео последствий
27 сентября на Херсонскую область обрушилась непогода. А через село Великую Александровку и близлежащие окрестности пронесся мощный торнадо.
Новая война в Нагорном Карабахе: главное
Утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Армения объявила военное положение, а в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. В результате взаимных обстрелов погибли сотни человек.
Месяц знакомы - Марио Балотелли сделал предложение огненной модели (Фото)
Звездный итальянский футболист Марио Балотелли решил жениться.
Марта Костюк "зачехлила" ракетку на старте Ролан Гаррос
Костюк проиграла свой дебютный матч в основе турнира Ролан Гаррос.
MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле
MONATIK и Лаймы Вайкуле создали уникальный мэшап, объединив собственные треки «Я вышла на Пикадилли» и «УВЛИУВТ». А теперь они решили порадовать поклонников и клипом на дуэтную песню.
Билли Айлиш анонсировала документальный фильм о себе
Юная американская певица сообщила на своей странице в Instagram, что готовит к выходу документальный фильм о себе.
Onuka представила неожиданно интимный клип (Видео)
Украинская группа презентовала свой самый интимный трек в дискографии за все шесть лет существования группы.