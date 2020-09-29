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Вторник, 29.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 29 сентября: COVID-19 у Порошенко, скандальное заявление Фокина по Донбассу и торнадо на юге Украины
Итоги 29 сентября: COVID-19 у Порошенко, скандальное заявление Фокина по Донбассу и торнадо на юге Украины
Петр Порошенко заразился коронавирусом
Петр Порошенко заразился коронавирусом
MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле
MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле
Динамо 2:0 Гент: онлайн-трансляция матча
Динамо 2:0 Гент: онлайн-трансляция матча

Итоги 29 сентября: COVID-19 у Порошенко, скандальное заявление Фокина по Донбассу и торнадо на юге Украины

Итоги 29 сентября: COVID-19 у Порошенко, скандальное заявление Фокина по Донбассу и торнадо на юге Украины
Обновлено 22:20 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Петр Порошенко заразился коронавирусом. В Украине от коронавируса умерло уже более 4 тысяч человек. Фокину ответили по поводу доказательств войны с Россией на Донбассе. На юге Украины пронесся мощный торнадо.

В Украине от коронавируса умерло уже более 4 тысяч человек

человек в защитном костюме

За сутки 28 сентября диагноз COVID-19 подтвердили 3 627 людям, 69 больных умерли, выздоровели 1 797 пациентов.

Петр Порошенко заразился коронавирусом

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что болен коронавирусом.

Фокину ответили по поводу доказательств войны с Россией на Донбассе

Витольд Фокин

На заседании комитета ВРУ Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. В сети ответили на это наглядным видео доказательств. В комитете инициировали исключение Фокина их ТКГ.

На юге Украины пронесся мощный торнадо: фото и видео последствий

Торнадо

27 сентября на Херсонскую область обрушилась непогода. А через село Великую Александровку и близлежащие окрестности пронесся мощный торнадо.

Новая война в Нагорном Карабахе: главное

война в Азербайджане

Утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Армения объявила военное положение, а в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. В результате взаимных обстрелов погибли сотни человек.

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Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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