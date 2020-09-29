Итоги 29 сентября: COVID-19 у Порошенко, скандальное заявление Фокина по Донбассу и торнадо на юге Украины

Петр Порошенко заразился коронавирусом. В Украине от коронавируса умерло уже более 4 тысяч человек. Фокину ответили по поводу доказательств войны с Россией на Донбассе. На юге Украины пронесся мощный торнадо.

В Украине от коронавируса умерло уже более 4 тысяч человек

За сутки 28 сентября диагноз COVID-19 подтвердили 3 627 людям, 69 больных умерли, выздоровели 1 797 пациентов.

Петр Порошенко заразился коронавирусом

Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что болен коронавирусом.

Фокину ответили по поводу доказательств войны с Россией на Донбассе

На заседании комитета ВРУ Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией. В сети ответили на это наглядным видео доказательств. В комитете инициировали исключение Фокина их ТКГ.

На юге Украины пронесся мощный торнадо: фото и видео последствий

27 сентября на Херсонскую область обрушилась непогода. А через село Великую Александровку и близлежащие окрестности пронесся мощный торнадо.

Новая война в Нагорном Карабахе: главное

Утром 27 сентября 2020 на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Армения объявила военное положение, а в Азербайджане объявлена частичная мобилизация. В результате взаимных обстрелов погибли сотни человек.

Месяц знакомы - Марио Балотелли сделал предложение огненной модели (Фото)

Звездный итальянский футболист Марио Балотелли решил жениться.

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Костюк проиграла свой дебютный матч в основе турнира Ролан Гаррос.

MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле

MONATIK и Лаймы Вайкуле создали уникальный мэшап, объединив собственные треки «Я вышла на Пикадилли» и «УВЛИУВТ». А теперь они решили порадовать поклонников и клипом на дуэтную песню.

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Юная американская певица сообщила на своей странице в Instagram, что готовит к выходу документальный фильм о себе.

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