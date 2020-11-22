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Воскресенье, 22.11.2020
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В 11 городах Украины прошел второй тур местных выборов: кто побеждает
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Итоги дня 22 ноября: второй тур украинских выборов и стоимость вакцины от коронавируса

Итоги дня 22 ноября: второй тур украинских выборов и стоимость вакцины от коронавируса
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф

В Украине более 12 тысяч больных коронавирусом за сутки

COVID-19 продолжает распространяться по Украине. Общее число случаев коронавируса составило 624 744.

В 11 городах Украины прошел второй тур местных выборов

 

В воскресенье, 22 ноября, в одиннадцати городах Украины прошел второй тур местных выборов

Названа стоимость новой американской вакцины от коронавируса

Глава компании Стефан Бансель рассказал, сколько примерно будет стоить разрабатываемая вакцина от коронавируса.

Зеленский официально назначил Милованова

 

Бывший министр экономики Тимофей Милованов официально назначен советником главы ОП вне штата. 

Вратарь Барселоны начудил в матче с Атлетико

В субботу, 21 ноября, в центральном матче 10-го тура чемпионата Испании 2020/21 Атлетико принимал Барселону. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Холанд, забив 4 гола Герте, установил бомбардирский рекорд Бундеслиги

В субботу, 21 ноября, Герта в рамках матча 8-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимала Боруссию Д. Встреча, проходившая в Берлине на "Олимпиаштадион", завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

YouTube добавит рекламу во всех роликах

Администрация YouTube обновила пользовательское соглашение и добавила в него пункт о том, что теперь реклама будет появляться даже в роликах без монетизации.

Скончалась звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о смерти мексиканской актрисы Малени Моралес.

Песня Дорофеевой оказалась на вершине чарта Top 100 Ukraine

Новый сингл певицы DOROFEEVA, который был представлен в четверг, 19 ноября, стремительно набирает популярность, даже несмотря на неоднозначные оценки пользователей Youtube.

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Выборы, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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