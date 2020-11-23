Итоги дня 23 ноября: Зеленский выздоровел от COVID-19, а Байден назначил нового госсекретаря США

Коронавирус в Украине

На утро 23 ноября в стране зафиксировали 10 945 новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшие сутки количество умерших составило 124 человека, таким образом общее число смертей перевалило 11 тыс.

Степанов назвал регионы Украины, где наибольшие проблемы с кислородом в больницах.

Зеленский и Ермак вылечили коронавирус за две недели

Президент Украины Владимир Зеленский, а также глава ОП Андрей Ермак, сегодня 23 ноября получили негативные тесты на COVID-19.

Зеленский записал видео в Facebook по случаю своего выздоровления.

Байдена определился с кандидатурой главного дипломата

Энтони Блинкен стал кандидатом на пост государственного секретаря в новой администрации Байдена.

«Танцы со звездами»: кто покинул проект за шаг до финала

22 ноября состоялся полуфинал танцевального шоу «Танцы со звездами». Пары отчаянно боролись за место в финале, показывая все свои умения, которые они получили за время на проекте.

Владу Яме сделали операцию на руке

21 ноября, Влад Яма сообщил, что у него разрыв связок на руке. 23 ноября ему сделали операцию.

На похоронах Виктюка включили "Show must go on"

Как и хотел маэстро, его похоронили на родине, возле его родителей - на Лычаковском кладбище во Львове в семейном склепе.

Беременная Кети Топурия вышла замуж

23 ноября на своей странице в Инстаграм Кети опубликовала несколько снимков со своей свадьбы. Оказывается, она и ее избранник Лев Деньгов расписались еще 20 ноября.

Павел Прилучный в больнице с переломом черепа

Известный российский актер Павел Прилучный был госпитализирован в больницу с переломом черепа.