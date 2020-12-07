Скачать
Понедельник, 07.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Айдер Муждабаев: Переговоры с Россией зашли в тупик, помочь может только один человек
Айдер Муждабаев: Переговоры с Россией зашли в тупик, помочь может только один человек
Итоги дня 7 декабря: шторм в Азовском море, кража в "самолете Судного дня" и загадочная болезнь в Индии
Итоги дня 7 декабря: шторм в Азовском море, кража в "самолете Судного дня" и загадочная болезнь в Индии
Ветер сбивает с ног: очевидцы рассказали, как шторм в Азовском море захватывает Кирилловку
Ветер сбивает с ног: очевидцы рассказали, как шторм в Азовском море захватывает Кирилловку
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика

Итоги дня 7 декабря: шторм в Азовском море, кража в "самолете Судного дня" и загадочная болезнь в Индии

Итоги дня 7 декабря: шторм в Азовском море, кража в "самолете Судного дня" и загадочная болезнь в Индии
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 7 декабря в Украине за сутки зафиксировали 8 641 новый случай COVID-19.

Шторм на Азовском море

У берегов Азовского моря в Кирилловке (Запорожская область) разбушевался сильный шторм, который затопил дорогу на остров Бирючий, где находится государственная резиденция президента Украины Владимира Зеленского. 

Свидетели отмечают, что вода добралась и до Федотовой косы

В России обокрали "самолет Судного дня"

В России на площадке аэродрома "Таганрог-Южный" неизвестные украли радиоаппаратуру с самолета Ил-80, который также называют "самолетом Судного дня". 

«Загадочная» болезнь отправила сотни людей на больничные койки в Индии

С 4 по 6 декабря в Индии в связи с не диагностированной болезнью умер один человек, и более 315 были госпитализированы в Государственную больницу общего профиля.

Бывшего украинского футболиста приговорили к серьезному сроку в России

7 декабря в РФ обвинили в шпионаже бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Ему грозит 12 лет колонии строгого режима.

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в трехдневный королевский тур на поезде

Члены королевской семьи Великобритании готовятся к празднованию предстоящего Рождества. Герцоги Кембриджские запланировали трехдневный тур по стране.

Известный российский комик загремел в больницу с коронавирусом

Известный российский комик Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве. Он заразился коронавирусом.

Как украсить елку на Новый год 2021: идеи от украинских звезд

На своих страницах в социальных сетях звезды показали, как нужно создавать новогоднее настроение и настраиваться на праздники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Шторм, Коронавирус, Таганрог, Итоги дня, Covid-19, Ил-80.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)
02 Выборы мэра Кривого Рога: появились результаты экзитполов
03 Никакой магии: почему в Украине резко снизилась заболеваемость COVID-19
04 Оккупанты объявили о решении проблем с водой в Крыму, но их план может провалиться
05 В Москве рассказали, как Путин относится к Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Работник поезда «Укрзалізниці» с топором на перроне взволновал сеть (видео)
Работник поезда «Укрзалізниці» с топором на перроне взволновал сеть (видео)
Зеленского отгородили от экспертной информации: в Украине бьют тревогу из-за советников Ермака
Зеленского отгородили от экспертной информации: в Украине бьют тревогу из-за советников Ермака
Синоптик рассказал, когда отступят морозы
Синоптик рассказал, когда отступят морозы
Как украсить елку на Новый год 2021: идеи от украинских звезд (фото, видео)
Как украсить елку на Новый год 2021: идеи от украинских звезд (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь