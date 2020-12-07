Итоги дня 7 декабря: шторм в Азовском море, кража в "самолете Судного дня" и загадочная болезнь в Индии

Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 7 декабря в Украине за сутки зафиксировали 8 641 новый случай COVID-19.
Шторм на Азовском море
У берегов Азовского моря в Кирилловке (Запорожская область) разбушевался сильный шторм, который затопил дорогу на остров Бирючий, где находится государственная резиденция президента Украины Владимира Зеленского.
Свидетели отмечают, что вода добралась и до Федотовой косы.
В России обокрали "самолет Судного дня"
В России на площадке аэродрома "Таганрог-Южный" неизвестные украли радиоаппаратуру с самолета Ил-80, который также называют "самолетом Судного дня".
«Загадочная» болезнь отправила сотни людей на больничные койки в Индии
С 4 по 6 декабря в Индии в связи с не диагностированной болезнью умер один человек, и более 315 были госпитализированы в Государственную больницу общего профиля.
Бывшего украинского футболиста приговорили к серьезному сроку в России
7 декабря в РФ обвинили в шпионаже бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Ему грозит 12 лет колонии строгого режима.
Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в трехдневный королевский тур на поезде
Члены королевской семьи Великобритании готовятся к празднованию предстоящего Рождества. Герцоги Кембриджские запланировали трехдневный тур по стране.
Известный российский комик загремел в больницу с коронавирусом
Известный российский комик Игорь Угольников госпитализирован с пневмонией в Москве. Он заразился коронавирусом.
Как украсить елку на Новый год 2021: идеи от украинских звезд
На своих страницах в социальных сетях звезды показали, как нужно создавать новогоднее настроение и настраиваться на праздники.