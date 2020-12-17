Будто прощался с Харьковом: появились фото последнего появления Кернеса на людях

О том, что городской глава Харькова Геннадий Кернес умер, стало известно в четверг, 17 декабря.

Смерть украинского политика прокомментировала его супруга Оксана. Также на печальную весть отреагировали коллеги Кернеса - Игорь Терехов и Михаил Добкин.

"Телеграф" ранее писал, когда градоначальник последний раз был на публике. Сейчас в сети активно начали появляться последние фото Геннадия Кернеса.

Так, украинская журналистка и публицист Анна Гин недавно на странице в Facebook опубликовала серию снимков, сделанных при жизни мэра Харькова. Именно 23 августа местные жители отмечали День города.

"Это, вероятно, последние фото Геннадия Кернеса", - пишет Гин. "Я вообще не фотограф, так получилось, случайно. Был день города 23 августа, мэр вручал ежегодные награды, открывал фонтан и что-то там пафосное еще".

Также журналистка вспомнила, что на праздничном мероприятии практически никто не соблюдал мер безопасности при коронавирусе: "Удивилась тогда, разгар пандемии - массовое мероприятие, тысячи людей и единицы масок. Кстати, и сам Геннадий Адольфович, и его свита провели этот день без всяких карантинных мер. Это был последний раз, когда мэр Харькова появлялся на публике . Насколько знаю с 24 августа его уже никто не видел".

Напомним, что Геннадия Кернеса похоронят в Харькове на кладбище №2, прощание пройдет в ХНАТОБе. 17, 18, 19 декабря в Харькове объявлены днями траура.

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