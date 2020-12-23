Итоги 23 декабря: прощание с Кернесом и погодные неприятности Украины

Снегопад сковал движение на улицах Киева. Коронавирус в Украине. В Харькове простились в Кернесом.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. Утром среды в стране зафиксировали еще свыше 10 тысяч новых заболевших коронавирусом.

В Харькове простились в Кернесом

В Харькове закончилась церемония прощания с умершим от коронавируса мэром Харькова Геннадием Кернесом, апогеем которой стало прощание с градоначальником на 2-м харьковском кладбище.

Снегопад сковал движение на улицах Киева

23 декабря в столице Украины на дорогах произошел коллапс. Причиной тому стал обильный снегопад.

Бой Иван Баранчик - Хосе Сепеда признан лучшим в 2020 году

Авторитетный журнал The Ring продолжает подводить итоги уходящего 2020 года. Редакция издания назвала лучший боксерский поединок в 2020 году.

Украика Марина Бех-Романчук признана лучшей прыгуньей в длину в 2020 году

В США признали украинку Марину Бех-Романчук лучшей прыгуньей в длину в 2020 году.

Вальядолид Барселона - обзор матча 22.12.2020

22 декабря, Вальядолид принимал Барселону в рамках матча 15-го тура Ла Лиги 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Нуэво Хосе Соррилья", завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

Стелла Теннант умерла - чем была известна модель

22 декабря, через несколько дней после своего 50-летия ушла из жизни британская супермодель Стелла Теннант.

Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о поле первенца

Американская модель Эмили Ратаковски ждет появления на свет своего первенца. О беременности модель сообщила в конце октября.

Игги Поп Dirty Little Virus - песня о коронавирусе

Легендарный американский рок-исполнитель Игги Поп, который ранее написал песню в память музыканта Лу Рида, представил свой новый сингл под названием Dirty Little Virus, посвященный коронавирусу.