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Среда, 23.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Итоги 23 декабря: прощание с Кернесом и погодные неприятности Украины
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Итоги 23 декабря: прощание с Кернесом и погодные неприятности Украины

Итоги 23 декабря: прощание с Кернесом и погодные неприятности Украины
Обновлено 21:41 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Снегопад сковал движение на улицах Киева. Коронавирус в Украине. В Харькове простились в Кернесом.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. Утром среды в стране зафиксировали еще свыше 10 тысяч новых заболевших коронавирусом.

В Харькове простились в Кернесом

В Харькове закончилась церемония прощания с умершим от коронавируса мэром Харькова Геннадием Кернесом, апогеем которой стало прощание с градоначальником на 2-м харьковском кладбище.

Снегопад сковал движение на улицах Киева

23 декабря в столице Украины на дорогах произошел коллапс. Причиной тому стал обильный снегопад.

Бой Иван Баранчик - Хосе Сепеда признан лучшим в 2020 году

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Вальядолид Барселона - обзор матча 22.12.2020

22 декабря, Вальядолид принимал Барселону в рамках матча 15-го тура Ла Лиги 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Нуэво Хосе Соррилья", завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

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Легендарный американский рок-исполнитель Игги Поп, который ранее написал песню в память музыканта Лу Рида, представил свой новый сингл под названием Dirty Little Virus, посвященный коронавирусу.

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Украина, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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