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Воскресенье, 03.01.2021
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Итоги дня 3 января: землетрясение на Закарпатье и скандал с закупками вакцины

Итоги дня 3 января: землетрясение на Закарпатье и скандал с закупками вакцины
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

На утро воскресенья, 3 января, в Украине зафиксировано 4 576 новых случаев заболевания коронавирусом.

Несмотря на положительную динамику, локдаун в Украине отменять пока не планируют.

Украину всколыхнуло первое за год землетрясение

В субботу, 2 января, на Закарпатье, в Мукачевском районе произошло землетрясение.

Степанова уличили в превышении полномочий при закупке вакцины от коронавируса

Глава ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов объяснил, что ушло от внимания общественности в вопросах закупок китайской вакцины.

Биткоин растет как на дрожжах

Криптовалюта Bitcoin, которая буквально недавно в очередной раз обновила свой исторический максимум, пробив отметку в 30 000 долларов США, снова резко возросла в цене.

Аталанта Малиновского разгромила Сассуоло в Серии А

В воскресенье, 3 января, Аталанта принимала Сассуоло в рамках матча 15-го тура Серии А сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Гарсия нокаутировал Кэмпбелла, поднявшись с нокдауна

В ночь на 3-е января (время киевское) в Далласе (штат Техас, США) в American Airlines Center состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Райан Гарсия - Люк Кэмпбелл.

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38-летняя американская певица и рэпер Ники Минаж поделилась фото и видео сына в полный рост. Сделала она это в весьма оригинальном стиле.

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Несмотря на то, что пандемия коронавируса разрушила планы большинства людей отдыха за границей, наши украинские звезды не отказали себе в удовольствии отправиться на новогодние праздники в дорогие курортные места.

Мишина и Эллерт раскрыли секрет про отношения после финала "Холостячки"

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт стали героями нового выпуска "Світського життя" с Екатериной Осадчей.

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Все по теме:

Коронавирус, Максим Степанов, Bitcoin, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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